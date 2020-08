Ferias y eventos híbridos, nuevo esquema de la industria de reuniones

Con la propagación del covid-19, muchos han sido los cambios que ha sufrido el entorno empresarial mundial, y la industria de eventos y ferias alrededor del mundo no ha sido la excepción. Se estima que cerca de 32.000 exposiciones que se realizan cada año deberán incorporar en sus modelos de negocio un nuevo esquema híbrido en el que tomen lo mejor del mundo digital, sin abandonar las ventajas del relacionamiento personal, propio de las experiencias de negocio. De esta manera se fortalece la oferta de valor para los 4,5 millones de empresas oferentes y los 303 millones de visitantes profesionales que se registran anualmente.

En Colombia, el panorama no es diferente. Alrededor de 200 ferias de exhibición profesionales y comerciales que se desarrollan en el país deberán incorporar este modelo híbrido, de modo que consoliden su rol como plataformas de negocios, así como de acceso a innovación y de intercambio de ideas. Según la Unión de Ferias Internacionales (UFI) y Oxford Economics 2019, estas aportan en promedio a nivel mundial a la generación del 2 % del PIB local en las ciudades en las que las ferias tienen lugar.



Esta coyuntura se presenta como una oportunidad única para fortalecer el encuentro presencial propio de los negocios, a través de experiencias productivas de relacionamiento y generación de confianza en ferias profesionales presenciales bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con estrategias digitales concebidas para complementar las ventajas de las experiencias físicas, que impliquen, por ejemplo, la creación de verdaderas comunidades empresariales digitales que interactúen 365 días al año con propósitos tan valiosos como el acceder a conocimiento e innovación, el desarrollo de nuevas capacidades empresariales y de emprendimiento, y en general, la consolidación de grupos de empresarios y emprendedores con intereses comunes en un ambiente estructurado para los negocios y la promoción de la cultura empresarial.



En esta medida, la tecnología digital aplicada a las diferentes ferias y eventos no es una herramienta que reemplaza los eventos presenciales, sino que resulta ser un complemento ideal frente a las nuevas oportunidades para los expositores y visitantes, los cuales seguirán contando, durante los días tradicionales del calendario ferial, con su encuentro presencial, lleno de experiencias únicas y oportunidades de relacionamiento, y el resto del año, con plataformas digitales que les permitan acceder a los beneficios de ser parte de una comunidad de empresarios con intereses afines, accediendo así de manera simultánea a lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital.



En este contexto, celebramos el reciente lanzamiento de Econexia.com, un ecosistema digital de conexiones y negocios, donde los principales operadores de ferias y gremios del país se han unido con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con sus entidades adscritas iNNpulsa, Colombia Productiva, ProColombia y Fontur, las alcaldías de Bogotá y Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, para ofrecer, como parte esencial de la estrategia de reactivación económica del país, una plataforma digital que apunta a consolidar una comunidad de empresarios y emprendedores soportada en las ferias líderes del país con servicios de valor agregado como encuentros estructurados de negocios, espacios de generación de contenidos y conocimiento, y promoción de los empresarios.



No cabe duda de que los negocios se basan en el poder de las relaciones y las conexiones, y para ello las nuevas circunstancias nos brindan un escenario ideal, donde el mundo físico y el digital se integrarán, como lo ha hecho Corferias, para generar oportunidades y progreso.



Andrés López Valderrama

Presidente ejecutivo de Corferias