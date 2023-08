Estabilizar los precios de los combustibles y la responsabilidad fiscal

Las finanzas públicas del país enfrentan un déficit que limita las capacidades de inversión del presupuesto nacional. Un componente de esta deuda es el déficit recurrente que arrastra desde hace tres años el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), llegando a unas estimaciones de $ 37 billones. Esto afecta el presupuesto del Gobierno y limita la capacidad de implementar las apuestas transformadoras del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El FEPC fue creado como un mecanismo para aislar el precio nacional de los combustibles líquidos de la volatilidad del precio internacional. Desafortunadamente, no cumplió su función de estabilización y se convirtió en un subsidio implícito.

Esta función de subsidio implícito del FEPC está totalmente desarticulada de la apuesta social del Estado. No se encuentra en las prioridades de la política social del Gobierno y no cuenta con una focalización rigurosa, como ocurre en todos los programas sociales del país. La respuesta a estas dificultades fiscales son tres acciones concretas del Gobierno del Cambio para sanear el fondo y generar una estructura de estabilización de precios que garanticen sostenibilidad fiscal y precios de combustible asociados con las transformaciones que requiere el país.

La primera acción es un esquema responsable en el aumento gradual del precio de la gasolina. Colombia tiene uno de los precios más distorsionados hacia la baja en América Latina. Mientras en el país se estimó en US$ 2,6 el galón, el promedio regional se sitúa con un valor de US$ 3,75 por galón y países como México llegan a un precio de US$ 5 por galón.

Contamos con una política de estabilización de precios donde el Gobierno nacional presenta un mecanismo de precios de estabilización fiscalmente responsable.

Este aumento responsable y necesario que ha hecho el Gobierno requiere de señales consistentes a toda la economía. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en el PND, en el artículo 244 que permite entregar los subsidios, establecer los incentivos y compensaciones al transporte del consumidor final. También se incluyeron las funciones para que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía determinen mecanismos diferenciales de estabilización de los precios de referencia de venta al público, la focalización y los subsidios que se harán a través del FEPC, con los principios de eficiencia y progresividad. Esto no afectará los impuestos territoriales. Así, en el corto y largo plazo, el objetivo es dejar la función implícita de subsidios no focalizados que tiene este fondo.

La segunda acción es un cronograma responsable de pagos de la deuda del FEPC para reducir el déficit. El Ministerio de Hacienda lo estableció de manera responsable, habilitando las inversiones en el presupuesto y garantizando el equilibrio fiscal, como lo muestran el Plan Financiero para el 2023 y la estrategia para el período 2024-2026. Como resultado del ajuste fiscal, la deuda del Gobierno se reduciría a valores estables. Las acciones anteriores se están coordinando con Ecopetrol en mesas técnicas para evaluar diferentes alternativas.

La tercera acción es el artículo 245 del PND que permite al Gobierno definir la metodología para aplicar los beneficios tributarios y económicos al combustible asignado a municipios zona de frontera, plasmándolos en la estructura del precio de venta al público.

En conclusión, contamos con una política de estabilización de precios donde el Gobierno nacional presenta un mecanismo de precios de estabilización fiscalmente responsable, que sanea el déficit arrastrado por el fondo en años anteriores y conduce a garantizar señales no distorsionadoras que complementen las apuestas de transformación energética y de movilidad menos dependiente de los combustibles fósiles, tal como se plantea en el PND. Estas son señales claras de la responsabilidad fiscal y el compromiso con el cambio.

JUAN MIGUEL GALLEGO

​Subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional