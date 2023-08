Escucha y horizonte para la educación

El 20 de julio, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) sorprendió al país con la propuesta en borrador de dos proyectos de ley: uno en perspectiva de Ley Estatutaria de la Educación, en tanto derecho fundamental, y otro referido a la reforma de la Ley 30 de 1992. La discusión abierta tiene un interrogante inicial: ¿por qué una ley estatutaria? Sin duda es necesaria porque el cuidado de los derechos fundamentales debe recaer en políticas de Estado que se apliquen más allá de los gobiernos de turno y porque, de esta manera, el bien común se protege de medidas o reformas regresivas.

Es claro que el articulado propuesto en borrador por el MEN debe ser enriquecido gracias a la participación plural que se espera. Hay aspectos que saltan a la vista: el carácter progresivo de un derecho no debe ser abstracto ni su pleno cumplimiento ilimitado en el tiempo; falta fortaleza en aspectos de inclusión y diversidad, enfoque de género y territorial; se omite el compromiso del Estado con respecto a la educación inicial; deja una vez más en el limbo la formación que ofrecen las normales y no queda explícita la responsabilidad estatal en la financiación de los sistemas educativos propios de los grupos étnicos. Sin duda, la corrección de estos y otros principios vendrá de la mano de la escucha que ha planteado el Ministerio. Es eso lo aplaudible: disponer de entrada la filosofía socrática de la humildad; dejar en claro que no se es dueño de la verdad y que la mayéutica de miles de voces puede llegar a construirla.

Confiamos en que se obrará de manera similar con la reforma de la Ley 30 y las intervenciones de la ministra en múltiples foros han estado imbuidas de este espíritu. En el contenido de esta ley será necesario iluminar los principios que han de regir al sistema, fortalecer la autonomía universitaria y determinar los objetivos con visión de futuro. Mucho de ello está en la propuesta, pero es necesario precisar sus alcances en la letra concreta. Aquí vale una pregunta: ¿se trata de reformar la Ley 30 o construimos una nueva ley que no se inspire en el pasado?

Profundos debates deben ayudar a construir visiones con respecto a los exámenes de estado y el papel del Icfes: ¿cuál será, por ejemplo, la relación entre evaluación masiva y los procesos de fomento para impulsar las capacidades regionales e institucionales? Discusiones deben entregarse en torno a las transformaciones que puede implementar el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y su rol de cara al futuro, sobre los sistemas nacionales de acreditación e información, o sobre los regímenes de las universidades estatales. Vivencias de más de treinta años han generado una experiencia traducida en conocimiento que las instituciones de educación superior deben expresar para consolidar la ley.

Por supuesto, las decisiones de Hacienda serán fundamentales al momento de plasmar el financiamiento de las universidades estatales, la formalización laboral docente y las tareas misionales que, frente a la ciencia, la tecnología y la cultura, deben asumir las IES. Los sindicatos del sector universitario han publicado importantes disquisiciones al respecto.

Por otra parte, en el borrador presentado, la educación y la formación de maestras y maestros ha sido excluida de los campos de la educación superior, o por lo menos no se mencionan de manera diáfana. A ejemplo de México o República Dominicana podría pensarse el papel de las escuelas normales superiores cuyo régimen especial les permite hacer parte de la educación superior, o aplicar las recomendaciones de la Misión de Sabios y de los Planes Decenales de Educación nunca cumplidos que recomiendan la creación de un Sistema Nacional de Formación de Educadores.

Muchas ideas irán y vendrán, como las aquí expuestas. En la corta extensión de una columna hemos señalado tan solo algunas que espontáneamente llegaron al teclado. Para Pitágoras, el comienzo de la sabiduría pasaba por la escucha. Sin embargo, resulta igualmente imperioso dilucidar un horizonte de transformación que permita superar las crisis derivadas del escaso interés que históricamente ha existido por la educación formal de las y los jóvenes, y avizorar los afanes y sueños de desarrollo del país.

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

Exrector de la Universidad Pedagógica Nacional