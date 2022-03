Es el momento de los emprendedores

El emprendimiento colombiano vive un momento histórico. En las primeras semanas de 2022 fuimos testigos de resultados sorprendentes, liderados por equipos emprendedores de nuestro país. Por ejemplo, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, 30 startups del país anunciaron rondas de financiación por un monto cercano a US$ 600 millones. Hace pocos días conocimos que Colombia es el país de Latinoamérica con mayor representación en el último grupo de la aceleradora Y Combinator, un referente internacional en esta materia. Fondos internacionales de gran renombre han participado en estas rondas de financiación, al igual que fondos locales y personas naturales a través de plataformas de financiación colaborativa.

Esta es apenas una de las manifestaciones del gran momento que vive el emprendimiento en Colombia. Son resultados que reflejan varios esfuerzos que han ganado relevancia durante los últimos años. En efecto, el emprendimiento ha sido uno de los pilares del gobierno del presidente Duque, y durante su período se ha acelerado la articulación de un ecosistema en el que participan y colaboran empresas, entidades de gobierno, cámaras de comercio, universidades y aceleradoras en todas las regiones del país, creando oportunidades de exposición y crecimiento para los emprendimientos colombianos.



El informe ‘Colombia Tech Report 2021’, elaborado por la empresa brasileña Distrito, presenta un panorama amplio sobre el estado actual del emprendimiento de base teconológica. El documento muestra un primer mapeo de 1.110 startups colombianas en diferentes sectores de la economía. Son empresas que, a través de tecnología, están brindando acceso a servicios básicos, transformando la eficiencia de los mismos y dinamizando la economía.

El estudio coincide con la celebración de los primeros diez años de iNNpulsa Colombia, y sirve como insumo para reflexionar sobre la que debe ser la agenda de emprendimiento en los próximos años.



Un primer hallazgo del estudio se refiere a la industria de capital de riesgo. Colombia se ubica en el puesto 23 a nivel mundial en cuanto a financiación de riesgo per cápita, y el estudio resalta las cifras récord de atracción de capital registradas en los últimos años. No obstante lo anterior, existe una oportunidad enorme y deben continuar los esfuerzos para fortalecer la industria local de capital emprendedor. Es clave dinamizar la creación de nuevos fondos locales, y profundizar instrumentos de crowdfunding que les permitan a muchos colombianos invertir y percibir parte de los beneficios del gran momento que viven las startups del país.



Un segundo hallazgo tiene que ver con las brechas de género. En efecto, el estudio señala que solo el 4 por ciento de los fundadores de las startups tecnológicas mapeadas son mujeres. Lo anterior reafirma la importancia de profundizar instrumentos como el Fondo Mujer Emprende, y masificar instrumentos relacionados con talento digital dirigidos a mujeres, como los bootcamp de la empresa edtech Laboratoria, y otros similares.



Un tercer hallazgo se refiere al reto de fortalecer y conectar ecosistemas regionales de emprendimiento. El reporte muestra una alta concentración de startups en Bogotá y Medellín, y no da cuenta de la tendencia ascendente de actividad emprendedora en otras regiones. Es fundamental visibilizar y fortalecer los ecosistemas regionales, y fomentar mayor conexión entre ellos.



La construcción de un ambiente propicio para el emprendimiento es, en palabras de Simon Sinek, un juego infinito. Nunca llegaremos a “la meta”. Dicho esto, es posible afirmar que presenciamos un momento único para los emprendedores de Colombia y el ecosistema que los apoya. Cuidar y construir sobre este buen momento es una enorme oportunidad y un reto que nos convoca a todos.

FRANCISCO NOGUERA

Presidente de iNNpulsa Colombia.