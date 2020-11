En la guerra comercial de EE. UU., China crece y América Latina gana

Acaban de publicarse los resultados del crecimiento económico interanual de China a septiembre de 2020: 4,9 %. Un resultado impresionante que, si bien incluye cuatro meses de prepandemia, también incorpora tres meses de pandemia con duras restricciones, pues el confinamiento de Wuhan se levantó el 8 de abril, aunque ya no había casos nativos desde el 19 de marzo; de reactivación plena son cinco meses.

Esta cifra de crecimiento interanual a septiembre coincide con el ajuste de las perspectivas del crecimiento económico de China para 2020 por organismos internacionales. En junio, el Banco Mundial proyectó el 1 % y en octubre, el Fondo Monetario Internacional lo ajustó a 1,9 %. Que China esté creciendo a esas tasas es alentador por su significado para el mundo, por el tamaño de su producción, de su consumo, de sus importaciones y de sus exportaciones. China está saliendo de la pandemia con una capacidad de jalonar a otras economías de manera muy importante.



Recordemos que el Gobierno chino se abstuvo de fijar una meta de crecimiento para este año, por las dificultades de entender cómo se desenvolvería la economía en las condiciones dejadas por la pandemia. El premier Li Keqiang lo explicó en la clausura de las sesiones simultáneas de la Asamblea Nacional Popular y la Conferencia Política Consultiva a finales de mayo: “Vivimos una serie de conmociones sin precedentes, nada en lo que tengamos experiencia. No es algo que podamos resolver con facilidad y tendremos que abrirnos camino con un esfuerzo enorme. Pero tenemos políticas de gran alcance para darles ayuda vital a las empresas y proteger los negocios”.



El premier chino dio otras claves sobre la recuperación y la senda de desarrollo de China en el futuro: el consumo interno es la nueva fuerza motriz de la economía y para ello hay que proteger tanto el empleo como las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, donde está el 90 % del trabajo; y pasar de una etapa de crecimiento rápido a una de desarrollo con calidad basada en tecnología.



Tanto los ajustes de las perspectivas de los organismos internacionales como la revelación del resultado a septiembre por el Gobierno chino indican que el enfoque está funcionando, no obstante que el año fue desafiante no solo por el covid-19, sino también por la nueva edición de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. La edición anterior fue en 2019 y vale la pena analizar qué dejó esa guerra comercial unilateral de Estados Unidos contra China, pues de ella se extraen muy interesantes lecciones que América Latina debe tener en cuenta ahora que Estados Unidos aumenta la presión sobre los gobiernos de la región para que retrocedamos en nuestra relación con China. Una opción equivocada porque las cifras revelan que América Latina se benefició debido a que China enfrentó el desafío planteado por Estados Unidos diversificando sus fuentes de importación, lo cual nos abrió más oportunidades.



Durante 2019, el gobierno de Donald Trump enturbió los mercados al desatar una guerra comercial con China, dizque para equilibrar la balanza comercial con su principal socio. Al cabo de 2019, el resultado se sintetiza así: América Latina y China ganaron y Estados Unidos perdió. Mal balance cuando el costo fue el constante nerviosismo en los mercados mundiales.



Según las cifras del Gobierno norteamericano, para 2018 Estados Unidos tenía un déficit comercial con el mundo de alrededor de 872.000 millones de dólares, de los cuales 418.000 fueron con China. En 2019, el déficit bajó a 345.000 millones, es decir, 70.000 millones de dólares menos. Sin embargo, el déficit de Estados Unidos con el mundo en 2019 fue de 854.000 millones de dólares, 18.000 millones menos que en 2018, apenas el 2 % del problema.



Desatar una guerra comercial con China y crear zozobra e inestabilidad en el mundo para solo corregir el déficit en 2 % es un fracaso por donde se mire. Mucho más si esa mínima corrección de 18.000 millones de dólares fue porque Estados Unidos redujo sus importaciones especialmente de África y Asia. Con Europa, el déficit en cambio aumentó y para allá se fue el que redujo con China.



Con América Latina, el balance para Estados Unidos es malo. La región sigue importando de Estados Unidos una magnitud similar hace años. En cambio, Estados Unidos cada vez nos compra menos. Entre 2018 y 2019, las exportaciones de la región a Estados Unidos cayeron en 22.000 millones de dólares, con lo que nuestro déficit pasó de 41.000 a 52.000 millones de dólares. Para América Latina, Estados Unidos es un factor gravísimo de déficit y no es un mercado dinámico para nuestras exportaciones.



Con China la historia es diferente. Primero, su comercio exterior con el mundo no se afectó de manera importante por la guerra comercial de Estados Unidos. Segundo, América Latina siguió la ruta superavitaria con China, y al cierre de 2019, nuestra utilidad era de 14.000 millones de dólares, compensando la pérdida que nos causó Estados Unidos. Colombia ha tenido un desempeño excepcional con China, pues mientras nuestras importaciones crecieron 26 % entre 2016 y 2019, nuestras exportaciones lo hicieron en 290 %.



América Latina y China salieron ganando en la absurda guerra comercial de Trump, que solo en el discurso podrá seguir alegando que China depreda su economía. Las dos tendencias principales que definieron la situación en favor de la región fueron que China buscó mercados alternativos para sus importaciones y el crecimiento de su clase media.



En los discursos y las arengas puede decirse cualquier cosa, pero la realidad no se deja maquillar. Las cifras muestran cuál asociación es más productiva para América Latina y cuál es el mercado de exportaciones más dinámico de Colombia comparado con cualquier país del mundo. Si no tuvo sentido la guerra comercial edición 2019, tampoco la tendrá en la edición 2021, cuando, según las proyecciones del FMI, Estados Unidos crecerá 3,1 %, pero China lo hará al 8,2 %.



Guillermo Puyana Ramos