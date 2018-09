El miedo al fracaso: una dificultad autoimpuesta

Por: Antonio Zuleta González

El martes 25 de septiembre de 2018 leí un artículo en PORTAFOLIO titulado 'Colombianos no cumplen sus sueños por miedo al fracaso', un asunto que me hizo recordar muchos momentos de mi vida.



En la etapa preadolescente había tenido complicaciones académicas y tuve una asesora externa que iba a mi casa. Bastó la primera sesión para que me dijera una frase que todos los días recuerdo: “Los años escolares son difíciles cuando uno no estudia”.



Al respecto, nunca mermaron los pretextos de diversos compañeros para justificar su bajo rendimiento académico. Uno de estos era que una materia, un tema o un curso fuera más difícil que otro.

La realidad es que quienes manifestaban que un año escolar era difícil eran los que no estudiaban. ¿Ahora quienes tienen miedo al fracaso? No hay la menor duda que las personas temerosas a la frustración nunca se han tomado el trabajo de investigar los asuntos pertinentes a los sueños que tienen.



También hay gente que frente a sus fracasos solo han cargado con pena, jamás han pesado que algo habrán tenido que aprender en un impulso que no ha sido exitoso y solo eran resultados inmediatos.



Otra cosa que sucede a menudo es que con frecuencia, el individuo se desgasta en asuntos que de antemano se sabe que no tienen porvenir, dejando de pensar en temas que posiblemente traerían buenos frutos.



Ojo a una palabra clave “posiblemente”, muy importante para tener en cuenta porque no hay emprendimiento en la vida que garantice el éxito. A diario, el ser humano toma decisiones bajo incertidumbre, algo que no depende de nadie sino que la naturaleza es la que impone esta condición al hombre.



El miedo al fracaso solo se debe a no asimilar cada una de las realidades que aquí se exponen, más un sinnúmero de aspectos que no cabrían en estas líneas y en ocasiones no son posibles de identificar sino en el momento en que aparecen en la práctica.



Y, como si fuera poco, detrás del miedo al fracaso se esconde el miedo a realizar la tarea para el éxito, o quizás la falta de voluntad de hacer el trabajo; como dice el viejo dicho, “querer es poder”.