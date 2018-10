El emprendedor ¿nace o se hace? / Opinión

La pregunta que surge frecuentemente, cuando se habla de emprendimiento o liderazgo, es si una persona nace o se hace emprendedor o líder. Es algo que genera muchas opiniones distintas.

Habiendo sido un emprendedor toda mi vida, y liderando diferentes iniciativas que han tenido impacto en el tiempo, la pregunta me genera las siguientes reflexiones.



Estamos viviendo una época muy interesante, donde el concepto del emprendimiento, se ha venido valorizando de la mano del reconocimiento de temas como la innovación. Se está entendiendo cada vez más, que los emprendedores son unos activos muy valiosos para una sociedad.



En el entorno actual del siglo XXI, es cada vez más claro que una sociedad no puede depender solo de sus recursos naturales. Es indispensable crear otras fuentes de generación de riqueza que le agreguen valor a la sociedad.



La razón de esta tendencia es clara. La imaginación, el soñar, la creatividad, la motivación, la pasión, el asumir riesgos, la resiliencia, el uso inteligente del conocimiento y la tecnología, son factores críticos para generar nuevas oportunidades y fuentes de creación de valor en la sociedad.



Estos atributos, entre otros, son los que distinguen a muchos emprendedores exitosos que hoy reciben el reconocimiento en las sociedades que los aprecian y promueven. Este es el caso de los norteamericanos, donde personas como Steve Jobs o Bill Gates, son admirados por sus logros y por los riesgos que tomaron. Hoy, las empresas que fundaron, están entre las más valiosas en el mundo.



Hay personas que nacen más marcadas que otras para emprender. Asumen riesgos más fácilmente, sueñan que todo es posible y se apasionan por volver sus sueños una realidad. No se amilanan fácilmente ante los obstáculos y se crecen ante las adversidades que enfrentan.

Todo ser humano, tiene el potencial de desarrollar sus capacidades para liderar o emprender. Para que esto suceda, ayuda el conocimiento, la experiencia, la capacidad de aprender y recuperarse de sus fracasos.



Pero también es importante que cultive la curiosidad, la recursividad y la perseverancia, para encontrar soluciones creativas a problemas difíciles. Es fundamental el tener el interés de trabajar por cuenta propia y estar dispuesto a experimentar, a pasar ratos amargos, y a disfrutar de los logros.



Igualmente, ayuda que haya vivido en un ambiente que sea un ejemplo en estos temas. También, cuando ha tenido que vivir en un entorno de escasez y con muchos retos permanentes. En estos casos, el asumir riesgos no es una opción, sino una necesidad.



Por las razones anteriores, el ejemplo y la necesidad sacan a la luz del día esas capacidades dormidas que tenemos todos los seres humanos.



Pero otros factores entran en juego para lograr descubrir y potenciar a un emprendedor. Por ejemplo, el contar con un mentor, que le ayuda a ver sus posibilidades, que lo sostiene y lo orienta, y le da la mano cuando se quiere desfallecer o perder la confianza.



En resumen, aunque hay estudios que demuestran, que hay factores genéticos que pueden aumentar la probabilidad de que una persona esté más dispuesta a ser emprendedor, la experiencia y la disposición a aprender de los errores, pueden permitirle a mucha gente el mejorar sus posibilidades de ser un emprendedor exitoso.



FRANCISCO MANRIQUE

Presidente del consejo directivo Connect Bogotá Región