Curar la ignorancia, en vez de curar a los LGBTI

A los 12 años, Fernando descubrió que le gustaban los hombres y no decidió ocultarlo. Como consecuencia, su familia lo llevó a una iglesia en donde le enseñaron que por amar a otro hombre iba a ser miserable toda su vida y no iba a llegar al reino de los cielos, por eso lo exorcizaron. Hoy, Fernando tiene 20 años y un diagnóstico de ansiedad y depresión.

María se dio cuenta de que le gustaban las mujeres cuando tenía 18 años y por recomendación de conocidos, que le aseguraban que “podía dejar de ser lesbiana”, se internó en un centro de rehabilitación en donde la abusaban sistemáticamente hasta que ella manifestara gusto por los hombres. Nunca sucedió y un día María se suicidó.



Fernando y María hacen parte de miles de colombianos que han sido víctimas de las mal llamadas “terapias de conversión”, una forma de violencia contra la población LGBTI que sufre 1 de cada 5 personas diversas en Colombia, con resultados atroces para la salud mental y el respeto de sus derechos fundamentales. Estas historias, que parecen de película o de viejas épocas, ocurren hoy en día en Colombia, tal como lo demuestran la investigación hecha por el portal Volcánicas y los casos denunciados por la organización All Out. Incluso, en enero de 2022, la Fiscalía General de la Nación intervino en un centro de ‘rehabilitación’ en Bogotá, donde torturaban a personas LGBTI. En Colombia existen todavía estas terapias, aunque cueste creerlo, e incluyen electrochoques, desnudos forzados, aislamiento, violaciones o inanición por la única intención de que una persona deje de ser LGBTI.



Las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación de Psiquiatría Americana, y hace unas semanas el presidente Joe Biden, han hecho llamados a los Estados para que se prohíban estas prácticas que no tienen ningún sustento científico y representan enormes riesgos para la salud mental de quienes se ven sometidos a estos tratos crueles, inhumanos y degradantes.



Esa tortura y esa violencia que todavía sufren en el país cientos de personas es lo que busca prohibir el proyecto de ley 461 de 2022, de mi autoría y que pretende defender y garantizar el respeto por nuestra dignidad humana, tal como ya lo han prohibido más de 10 países en el mundo.



Y este proyecto no es un ataque a la libertad de culto ni a las iglesias cristianas, tal como lo quiso hacer ver el congresista cristiano Carlos Acosta en su intervención en el primer debate en la Cámara de Representantes, donde, además, respaldó una recusación profundamente homofóbica en mi contra que pretendía impedir mi intervención en el debate por el solo hecho de ser un hombre abiertamente homosexual.



Que el proyecto de ley 461 de 2022 se apruebe es una deuda histórica que tenemos como país con Fernando y María, con todos los hombres que aman a otros hombres, con todas las mujeres que en vez de Romeo aman a su Julieta y con todas las personas que tenemos identidades de género y orientaciones sexuales diversas y que rompemos el molde de lo que una sociedad machista considera moral. La pregunta de fondo es ¿por qué “curar” lo que no es una enfermedad? ¿Por qué “corregir” lo que no está mal? ¿Por qué seguir creyendo que la heterosexualidad es lo correcto y todo lo demás debe ser corregido? Seguiremos luchando y educando, hasta que la igualdad sea costumbre. ¡Porque somos inconvertibles!

MAURICIO TORO

* Representante a la Cámara