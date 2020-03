Coronarivus o la llegada abrupta del siglo XXI

La experiencia del enclaustramiento como medida para minimizar la expansión del coronavirus activó radicalmente formas de vida y de organización poco o nada exploradas. La sola quedada en casa por el tiempo que sea necesario supone ajustes no previstos. Pese a lo difícil que esto pueda resultar, no es comparable con la alteración de las dinámicas laborales, educativas, económicas y de poder político.

En efecto, el trabajo y estudio virtuales llegaron para quedarse. Los no millennials de repente descubrimos las posibilidades eficaces para trabajar y educar virtualmente. A pesar de ser ya una forma de trabajo y enseñanza usual en muchos ámbitos –empresarial y financiero especialmente–, en otros como el judicial y el universitario el regazo es vergonzoso. Sin embargo, hay tal cantidad de plataformas gratuitas disponibles para adelantar trabajos virtuales que, aun sin tener que esperar las grandes soluciones prometidas por los responsables de implantarlas institucionalmente, no parece haber disculpa alguna para avanzar por esa ruta virtual en materia laboral y educativa. Podría decirse que se trata de una consecuencia positiva del momento que se vive.



La alteración económica es distinta. El encierro le está pasando la factura al comercio, a empresas pequeñas y grandes distintas a las productoras de alimentos, antisépticos y medicinas. Algunos ven en este remezón económico un frenazo al sistema capitalista y, en consecuencia, una oportunidad para avanzar en formas de vida menos orientadas por el afán consumista que, precisamente, es el principal sostenedor de este tipo de economía.



Y la alteración del ejercicio del poder político igualmente ha sufrido una transformación importante. De pronto, la agenda mundial cambió y el derecho a la salud se impuso sin discursos; solo con hechos catastróficos en aumento. Y la cuenta de cobro no se hará esperar una vez pase la pandemia: le saldremos a deber a quienes acertaron con sus decisiones o nos despacharemos políticamente con quienes no supieron leer la tragedia.



En cualquier caso, no seremos los mismos. Al reposicionarse con fuerza lo virtual –que es como nos estamos relacionando ahora-, quizá nos acerquemos peligrosamente a la tesis luhmanniana de que socialmente no somos humanos, sino meras comunicaciones. Aunque no lo creo así, pues las emociones que nos constituyen serán la salvación, el aislamiento es un caldo de cultivo que puede erosionar fuertemente la solidaridad humana. Si a ello se suma el miedo y la sospecha al que llevaría el agravamiento de la crisis, nuestro aislamiento físico fácilmente puede convertirse en uno psicológico, que para exculparse necesitará del otro contagiado a quien debe mantenerse a raya. Habrá que leer a Saramago –Ensayo sobre la ceguera– para aprender un poco más de esta fragilidad humana y de la total impotencia y ridiculez de los gobernantes ante una tal escalada.



Bastó un virus para que el mundo cambiara. Nos volvimos de pronto arúspices y pregoneros de los nuevos aires. Zizek celebra que el momento permite ver más rápidamente maneras de vivir no consumista –y con ello, otras formas de economía–. Chomsky, al parecer, ve en curso la primera fase de una estrategia para el control de la guerra bacteriológica, con vacuna incluida ya lista, pero a la espera, de modo que se pueda avanzar en un nuevo orden que lleve a la desaparición o debilitamiento de enemigos que andan por ahí todavía en el planeta: Unión Europea y gobiernos poco adeptos a Trump. Harari parece rezagado.



Menos audaz, solo diré dos obviedades: que se impuso un llamado a ralentizar la vida y detenerse a mirar con calma nuestro entorno, y que nos llegó el siglo XXI, por la puerta de atrás.



Danilo Rojas Betancourth