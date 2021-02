Construir juntos para salir de la crisis

El 2020 fue el año más difícil de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia por la covid-19 nos obligó a modificar nuestros hábitos, la forma de movilizarnos, de producir y de relacionarnos. Estos desafíos solo podremos superarlos con acción colectiva.

En Bogotá, los efectos han sido muy fuertes, pero nuestra ciudad demuestra que no se rinde, no se estanca, no se enfrasca en peleas políticas. En 2021, Bogotá saldrá adelante. Los colegios abrirán sus puertas, las empresas recobrarán sus ventas y los bogotanos volverán a sus empleos.



En 2021 invertiremos $ 6,8 billones en la estrategia de reactivación económica y con esto gestionaremos 300.000 nuevos empleos, formaremos a 100.000 personas, apoyaremos a 61.000 empresas y formalizaremos 10.000 más. En materia social nos hemos comprometido junto con el Gobierno Nacional a beneficiar a más de 900.000 hogares con la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado; consolidaremos el sistema de cuidado, avanzaremos en la construcción de seis hospitales, en el programa de matrícula cero y desplegaremos una estrategia territorial para atender a las familias más vulnerables.



La construcción y la política de vivienda serán protagonistas este año. En 2020, las ventas de viviendas en Bogotá tuvieron el registro más alto desde 2003 y esperamos que los esfuerzos en la gestión de suelo por parte del Distrito generen más de 85.000 empleos en 2021. Actualmente, la ciudad cuenta con 47 planes parciales en ejecución. En 2020 sacamos adelante el Plan Parcial Mazda Mavaia y la modificación del Plan Parcial La Felicidad, a través del cual se habilitó el desarrollo de más de 10.000 viviendas nuevas. En el primer semestre de 2021 adoptaremos al menos cinco nuevos planes parciales, los cuales generarán 29.167 viviendas de interés social y 9.963 viviendas de interés prioritario.



El Plan de Ordenamiento Zonal del Norte Ciudad Lagos de Torca es otro de los proyectos estratégicos de la ciudad que ya se encuentran en marcha. La Administración Distrital está realizando la gestión articulada para la ejecución de las cargas generales que promoverán la construcción de la infraestructura del sector por aproximadamente 280.000 millones de pesos entre 2021 y 2022, siempre respetando la estructura ecológica principal de la ciudad para hacer de Bogotá una ciudad más sostenible.



Con bases técnicas y normativas pondremos en marcha importantes apuestas de ciudad. Reverdecer del Sur, Borde Río y más de 20 planes de renovación urbana que junto con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial permitirán hacer realidad la Bogotá de 30 minutos, en la cual los hogares podrán contar con vivienda en territorios sin segregación socioespacial, con espacio público y equipamientos urbanos de calidad, transporte sostenible y oportunidades de empleo.



Durante 2020 adjudicamos 10 contratos de obra financiados con recursos de valorización y se reactivaron 303 contratos de obra pública que por efecto de la pandemia se detuvieron temporalmente. Estas obras representaron la reactivación de cerca de 56.900 empleos. El año pasado logramos adjudicar 63 proyectos de obra que consolidarán 31.200 empleos en el sector de la construcción. Este año iniciaremos 137 obras, por valor de $ 10,7 billones, que permitirán crear más de 132.000 empleos.



Estos resultados y proyectos son producto del trabajo articulado de la administración, la ciudadanía, la academia y el sector privado. El tamaño del desafío que tenemos implicará un compromiso permanente de muchos actores y sectores de la ciudad, porque más allá de unos intereses políticos coyunturales, lo que nos convoca este año es la protección de la vida y la reactivación de nuestra ciudad. Esa es nuestra tarea.



Nadya Milena Rangel

Secretaria distrital del Hábitat