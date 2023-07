Siete años para salvar la Amazonía

A un ritmo acelerado nos acercamos al punto de no retorno de la Amazonía, ese punto que definió la ciencia en el que este bioma continental no podría regenerarse. Hoy, la crisis climática nos hace un llamado urgente para pasar de la retórica a la acción. El 17 por ciento del Amazonas ha sido deforestado y de llegar entre el 20 y el 25 por ciento se marcaría el principio del fin de este ecosistema, clave para garantizar la vida en el planeta.

Por primera vez en medio de esta crisis, los gobiernos de los ocho países que conformamos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca) dimos el primer paso para consolidar un gran acuerdo para el Bioma Amazónico, esta semana en la reunión amazónica de Leticia hacia el camino a la Cumbre de Belém de Pará, en Brasil.

En este encuentro abordamos preguntas complejas y determinantes del futuro común. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo lograr que la Amazonía no llegue a un punto de no retorno? ¿Cómo podemos hacer que la Amazonía siga siendo el pulmón de un mundo en crisis? ¿Cómo fortalecer y convocar visiones diversas acerca de nuestra relación con la naturaleza? Concluimos que el crimen no puede y no debe gobernar el territorio, la inclusión social con alternativas económicas que regeneren el ecosistema y la participación incidente de los pueblos indígenas y ciudadanos de la Amazonía y una coordinación sólida para enfrentar el crimen transnacional son algunos de los temas críticos para encontrar respuestas.

Esta cumbre de Leticia consolidó las bases para pasar del discurso a la acción a través de decisiones que se concretarán en la gran Cumbre de Brasil. Las conversaciones giraron alrededor de la participación ciudadana, el rol protagónico de la ciencia, los sistemas de conocimiento indígena y la necesidad de la pervivencia de los pueblos, la inclusión social indígena y la conservación y regeneración ambiental. Tuvimos delegados y delegadas de gobiernos de los ocho países que conforman el Bioma Amazónico, comunidades locales, pueblos indígenas, institutos de investigación, organizaciones internacionales y sociedad civil.

Atender las crisis necesita cambio, cambio en los enfoques, cambio en las prioridades, cambio en nuestra actitud y relacionamiento con los ecosistemas. Hacer la paz con la naturaleza, reconciliar lo que hemos entendido históricamente por desarrollo y progreso con la conservación y protección de nuestros ecosistemas.

Fue inspirador ver las caras y oír las voces amazónicas durante estas jornadas de trabajo, y aún más retador vislumbrar los inmensos esfuerzos que nos restan para asegurar un futuro sostenible y respetuoso. Hoy hacemos un llamado de urgencia para encontrar respuestas que trasciendan las políticas de lugares comunes en las que se han anexado. Nosotros solos desde los Estados no vamos a solucionar la crisis. Es necesario que se articulen las reflexiones de actores de los ocho países para concertar un plan de acción.

Debemos ganar gobernabilidad en la Amazonía y eso se construye generando oportunidades a las comunidades, a través de una economía que restaure la selva sistemáticamente, que tenga una salida clara en productos maderables y no maderables. Pasa también por la Paz Total que está impulsando el presidente Gustavo Petro y pasa por la investigación criminal frente a las mafias que están generando los efectos de la deforestación.

Este encuentro es el primer paso para ejercer un liderazgo poderoso y potente desde los países amazónicos y marca un hito en el diálogo global, empodera las voces de las comunidades y pueblos.

Colombia propuso apostar por una cooperación regional que garantice un corredor andino-amazónico de conservación y conectividad ecosistémica para salvaguardar el agua, impulsar una nueva economía basada en la biodiversidad que regenere la selva, mecanismos financieros novedosos como el canje de deuda por naturaleza y acción climática, la modernización de la Otca y el fortalecimiento de la participación y las gobernanzas locales.

MARÍA SUSANA MUHAMAD

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible