Pandemia: la gran catalizadora de la educación

No hay catalizador más efectivo para la evolución que la crisis. En estos tiempos de pandemia, profesores de todo el mundo no solamente se capacitan en el manejo de recursos tecnológicos para la enseñanza, sino que, además, empiezan a reconfigurar sus prácticas pedagógicas para impactar a las nuevas generaciones de la civilización digital. En este sentido, la ‘nueva normalidad educativa’ se enfrenta, por un lado, a seguir el proceso de alfabetización tecnológica de los docentes y, por otro lado, a reconfigurar la educación mediante la pedagogía digital.

Estamos en pandemia. Decir esto implica grandes preocupaciones, incertidumbres y, en muchos casos, desesperos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se debe perder. Y es que, al fin de cuentas, la historia nos ha enseñado que de las crisis surge la evolución.



Actualmente, la expresión ‘nueva normalidad’ se convierte en tendencia, pero el significado de esta sigue sin comprenderse. ¿Qué es la nueva normalidad? Al parecer, es el resultado de un proceso de adaptación en el que todos estamos inmersos. Debido a nuestra condición humana, usamos la innovación y la creatividad para crear diversas soluciones a los distintos problemas. Un ejemplo de lo anterior podemos verlo en la educación. Varios profesores del país y del mundo se enfrentan ahora al reto de continuar su acción pedagógica con los recursos disponibles para seguir afrontando la pandemia. El computador, el celular, el correo, entre otros medios, fueron los recursos para seguir cumpliendo con la loable vocación de la enseñanza.



Podríamos decir que, en el proceso de adaptación a la ‘nueva normalidad’ educativa (espero que se me permita usar este epíteto), los retos asumidos por los educadores dispusieron de dos niveles: el primero, alfabetización digital; el segundo, conocimiento de la pedagogía digital. El primer nivel hace referencia a la actualización que varios profesores tuvieron que hacer para capacitarse en el uso de diversas tecnologías. Teleconferencias, creación de videos y el uso de herramientas para la enseñanza fueron y son el tema común en los diálogos que tienen los enseñantes hoy en día. No obstante, se observa que el éxito de continuar las clases de manera remota no depende necesariamente del uso del medio, sino, más bien, de la estrategia didáctica en la que este se articule.



Para aclarar lo anterior es necesario un ejemplo. Tomemos el caso de los varios videos y ‘memes’ que aparecieron en las redes sociales y que daban cuenta de estudiantes que se quedaban dormidos en las clases o que hacían acciones un poco alejadas de los ámbitos educativos. Más de una queja se veía puesta en los famosos hashtags, los cuales pedían a gritos regresar a la normalidad. Mas la normalidad aún no ha regresado o, por lo menos, lo que tenemos ahora es una ‘nueva normalidad’.



Sin embargo, se vislumbraron otros fenómenos muy alejados de las quejas y más cercanos a la admiración y felicitación: el caso de Mackenzie Adams, por ejemplo. Miss Mackenzie, como seguramente le dirán sus estudiantes de primera infancia en Washington, se convirtió en toda una celebridad en redes sociales. Lo más interesante es que lo logró gracias a su forma de afrontar el reto de enseñar con la pandemia. Y es que miss Mackenzie no solo usó el medio tecnológico para dar sus clases, sino que, además, reconfiguró toda su práctica educativa para ser efectiva a la hora de lograr los resultados de aprendizajes esperados con sus estudiantes. El éxito de esta maestra de kindergarten fue tal que, incluso, la banda Foo Fighters resaltó su labor y dedicó la canción Times Like These a todos “los maestros inquebrantables que continúan iluminando a los niños de nuestra nación todos los días”.



Un cambio de medio es un cambio de procedimiento. No es lo mismo conducir un automóvil que un avión. Así mismo, no es igual enseñar de manera física que a través de una pantalla. Por ende, el segundo nivel, el de la pedagogía digital, se convierte tanto en un campo de estudio como en una oportunidad para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enseñar y educar en la civilización digital demanda no solamente conocimientos tecnológicos, también necesita habilidades para articular las estrategias de enseñanza con la manera de aprender de las nuevas generaciones.



En definitiva, la pandemia fue una catalizadora de la educación. Catalizadora porque, frente a la necesidad de seguir cumpliendo con la misión educativa, los maestros se reinventaron. Estamos seguros de que esta reinvención y articulación con las nuevas tecnologías de la información darán como resultado un mejoramiento de la práctica docente. Queda, entonces, seguir el camino trazado para perfeccionar el conocimiento de las nuevas tecnologías y continuar desarrollando tanto teórica como prácticamente la pedagogía digital.



A manera de conclusión, vivir la ‘nueva normalidad’ es darnos cuenta de que hemos dado un salto evolutivo. Salto causado por la adversidad y por la capacidad humana de reinventarse. Así, pues, no hay catalizador de desarrollo más efectivo que la crisis. La pandemia nos enseñó que la humanidad, si cuenta con el preciado regalo de la vida, no para. Y si el mundo no para, la educación tampoco.



Sergio Alejandro Rodríguez Jerez, Ph. D.

Decano de la Escuela de Educación 4.0 de la Universidad Sergio Arboleda.