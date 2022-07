Boris Johnson, el fin del delirio

Columna de Raj Persaud, psiquiatra y autor de ‘The Mental Vaccine for Covid-19’ (Amberley Publishing, 2021).



“Desesperado y delirante, el primer ministro se aferra al poder”. Así decía la portada de la edición impresa de ‘The Guardian’ el 7 de julio de 2022. Pero ¿puede reducirse la conducta extravagante del primer ministro británico, Boris Johnson, a alguna clase de trastorno mental?

Simplificaciones de esa naturaleza son muy frecuentes en el entorno de medios actual. En el caso de Johnson, es difícil hallar en la prensa una cobertura desprovista de diagnósticos psiquiátricos. Si algo se debate es el tipo exacto de enfermedad emocional que manifiesta, no si puede haber otra explicación psicológica para sus caprichos surrealistas.



Después de una ola inédita de renuncias de ministros esta semana, casi hubo que arrancarle a Johnson las llaves de Downing Street 10; tan firme fue su negativa a aceptar la realidad de su situación. Incluso, en el discurso en que finalmente anunció que renunciará, atribuyó su destitución al “instinto de rebaño” de sus colegas en el Partido Conservador, e insinuó que un cambio de liderazgo en este momento resulta “excéntrico”.



Pero ¿está Johnson “delirante”? Para los psiquiatras, ‘delirio’ o ‘delusión’ es un término técnico con un significado preciso; la persona afectada por el trastorno se aferra a creencias claramente falsas, incluso a pesar de pruebas contundentes en sentido contrario. Pero el mero hecho de que una persona cumpla ese criterio no nos da toda la información necesaria. También hay que preguntarse qué la lleva a oponer tanta resistencia a la argumentación razonada y cómo se explican sus graves errores de juicio.



La psicología del liderazgo sugiere que los mismos elementos que explican la popularidad de algunos líderes también pueden provocar su caída. Así, pues, el psicodrama de los líderes electos suele ser reflejo del inconsciente de la comunidad política a la que pertenecen: a veces tenemos líderes delirantes porque al momento de votar también lo estamos hasta cierto punto.



David Collinson, profesor de liderazgo y organización en la Universidad de Lancaster, relaciona esta situación con el exceso de pensamiento positivo, o lo que denomina “liderazgo Prozac”, en referencia al famoso antidepresivo que trae consigo la promesa de mejorarle el ánimo a la gente (sin resolver en realidad lo que anda mal en sus vidas). El “liderazgo Prozac”, según Collinson, “alienta a los líderes a creerse su propio relato de que todo está bien y desincentiva que los seguidores planteen problemas o admitan errores”.



En la política, los líderes Prozac llegan al poder vendiéndole al electorado ideas de un optimismo exagerado sobre el futuro. Cuando los votantes compran el relato del líder Prozac, son ellos los que ya están bordeando el delirio. Los países que acaban teniendo líderes de esa naturaleza pueden estar hundidos en el sufrimiento y tener necesidad imperiosa de un estimulante artificial. No hay duda de que el término que usa Collinson parece aplicable a Johnson, un hombre famoso por su bonhomía y optimismo incurable. No olvidemos que antes del despegue de su carrera política, Johnson solía aparecer en comedias televisivas.



Pero ahora nadie se ríe. Los líderes Prozac se vuelven víctimas inevitables de su propia positividad, al negarse a tener en cuenta pruebas que contradigan su optimismo. Aunque todo a su alrededor se derrumbe, se concentran en lo positivo y se convencen de que todavía es posible evitar el abismo.



En su propia carta de renuncia, el exministro de Hacienda Rishi Sunak fustigó a Johnson por ocultarle a la población verdades negativas. “Nuestro país enfrenta inmensos desafíos”, escribe Sunak. “Usted y yo queremos una economía de alto crecimiento con bajos impuestos y servicios públicos de primera categoría, pero el único modo responsable de lograrlo es si estamos dispuestos a esforzarnos, hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles”.



Casi todo el mundo sabe que cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, es probable que así sea. Decirle a la gente que un futuro mejor es posible es una cosa; asegurar que alcanzarlo será fácil es otra. La señal distintiva de los líderes Prozac es que harán todo lo posible para evitar que su verdad entre en conflicto con la realidad. En su discurso de renuncia, Johnson se aferró a la creencia de que “aunque la situación hoy pueda parecer difícil, nuestro futuro colectivo es brillante”.



Ahora depende de la población británica bajar otra vez a la Tierra. La positividad por sí sola no puede hacer mucho por ningún país.



