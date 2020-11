Corrupción perenne

Una reflexión metódica, solo para que pensemos si vale la pena estresarnos por algo que posiblemente nunca acabará. El ser humano, desde el punto de vista antropológico y sociológico, no es corrupto congénitamente. Sin embargo, factores sociales como la cultura, la religión, la sociedad y hasta la misma economía lo hacen ser así y de una manera que pocas veces se sale de ella misma. En muchísimos casos, el que es corrupto simplemente no deja de serlo y la ambición y ganas por hacer lo ‘incorrecto’ es un alimento constante para su ser. El bien y el mal son conceptos vistos dependiendo de la cultura y la sociedad en la que ocurran. Para unas sociedades, lo que está bien puede estar mal para otras y viceversa. Pero para entender esto mejor hay que darle una revisada a la historia.

Desde la religión, tanto en ámbitos politeístas como monoteístas, la corrupción siempre ha estado ligada a la ética y la libertad de pensamiento. Y a esto, el castigo. Esta última palabra, que tiene que ver con cumplir las leyes en algún tipo de ritual, es lo que se denomina la consecuencia de no cumplir leyes.



Cuando Prometeo se robó el fuego del cielo, Zeus lo castigó duramente a sentir el eterno dolor de mordidas de un buitre que diariamente le comía su hígado. Es en este panorama en el que se describe el incumplimiento de la ley ante una autoridad que siendo divina es personificada por dioses no terrenales. Este tipo de autonomía divina es y ha sido utilizada en la historia de la humanidad para castigar la corrupción, que, si bien se hacía en nombre de una deidad, pasaría luego hacerse en nombre del rey, y ahora en nombre de un libro que rige los deberes y derechos del ser humano, como las constituciones.



El código Hammurabi, hoy en día en el Museo del Louvre en París, escrito en lenguaje acadio y en escritura cuneiforme en el siglo XVIII a. C., es una serie de dictámenes legislativos que una deidad divina parecida a Marduk le entrega al rey babilonio Hammurabi, para dirigir a su pueblo. En ellos se habla de que la mentira, el robo y el falso testimonio tienen una serie de castigos ejemplares que son denotados ante toda la comunidad y se dice que se debe pagar treinta veces el valor del robo al rey.



Así como el Watergate de la década de los setentas en los Estados Unidos, con respecto al robo de cientos de documentos de la oficina central de Estado en los que Nixon se vio comprometido, el historiador y profesor Juan Roberto Zabala Treviño nos cuenta que, en el antiguo Egipto, en la ciudad de Tebas hoy Luxor, ocurrió un similar ‘Tebasgate’ en el que se descubrió que personal propio del faraón fue ajusticiado por el robo de joyas y oro escondido en la tumba del rey Sobekemsaf I. Sin embargo, por haber pertenecido a los altos rangos del faraón, el caso fue cerrado y archivado. Lo anterior, denunciado por un tal Peser, quien habló sobre la corrupción en el interior del gobierno y fue ajusticiado ante los tribunales más altos del propio faraón.



De la misma manera, en la antigua Roma, imperio al cual le debemos nuestras leyes y ordenanzas territoriales, es de conocida historiografía los hechos de corrupción entre los emperadores, el Senado y las cámaras de justicia para afrontar la verdad.



A comienzos de la Edad Media, Agustín de Hipona definiría el mundo desde dos perspectivas en su libro La ciudad de Dios, lo bueno y lo malo. Es en este momento cuando la ética medieval formalizaría el paso del derecho romano al eclesiástico y surgirían más tarde documentos e instituciones como la carta magna y la Inquisición, encargadas de definir los aspectos básicos de cuándo hay corrupción o no. La primera, una fórmula legislativa en la que se definen las condiciones de convivencia entre el pueblo y el rey, en ese entonces el rey Juan I de Inglaterra. La segunda, esa discutida institución que sirvió como herramienta para combatir la herejía, debido a la pérdida de feligreses durante la expansión del catarismo, sobre todo en la Francia medieval.



Así, y de la misma manera, en el Renacimiento, en la Revolución Industrial, en el Barroco, en la Ilustración, en la gesta libertadora, en la Patria Boba, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Iglesia católica, en el islam, en el budismo, en la Fifa, en Coldeportes, en el sector público y en el privado, en los partidos políticos, en la burocracias, en las monarquías, en las dictaduras, en las democracias, en la Unión Europea, en China, en Rusia, en el tenis, en el arte y hasta en las instituciones anticorrupción, hay corrupción.



¿De qué nos sirve creer que la corrupción se va a acabar? Lo anterior no quiere decir que no la afrontemos y busquemos maneras de minimizarla, pero ¿les doy un consejo? Tranquilos. La corrupción nunca se va a acabar, así que estudiemos bastante la historia para no cometer el mismo error dos veces, y comencemos por la ética doméstica, que es donde se forman los reales valores anticorrupción.



Luis Felipe Chávez Giraldo