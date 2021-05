Las verdades incompletas de Vargas Lleras y la reforma de la salud

Fernando Ruiz fue el autor de la propuesta de salud que el entonces candidato presidencial Germán Vargas Lleras le presentó al país en 2018. Claramente hoy, desde su despacho de ministro y con su carné de Cambio Radical, Ruiz presentó una de las reformas de la salud más inoficiosas que haya visto este país.

El exvicepresidente dedicó su última columna a ocuparse de las “verdades y mentiras” de su reforma de la salud. Inició afirmando que es mentira que se va a privatizar la salud y entregar su manejo a las EPS, ¿cómo desmiente esa realidad que no es cambiada con su propuesta de reforma de la salud?



Si bien la reducción del número de aseguradoras y el giro directo son propuestas positivas, eso no indica que en adelante los recursos van a ser manejados por entes públicos. Su flamante ‘reforma’ no presenta ningún mecanismo que permita concluir que el manejo de los recursos se canalizará de forma pertinente. Así llegaremos a un nuevo acuerdo de punto final en el que se les perdonarán todos los pecados a las EPS y se hará un borrón y cuenta nueva, como ya sucedió en el pasado.



Dr. Vargas Lleras, omite usted que se les da potestad a las EPS para actualizar la formación de médicos generales con énfasis en medicina familiar. ¿Por qué todos los beneficios y gabelas buscan darles todavía más músculo a las EPS? Es necesario cuestionar cuál ha sido, desde el año 1993, este costoso rol de intermediación. No necesitamos más portafolios de servicios que se lucran enormemente en detrimento del paciente y de la estabilidad del trabajador de la salud.



Respecto al Instituto Cancerológico también olvidó mencionar que el mismo articulado del proyecto le da facultades extraordinarias al Presidente para transformar y restaurar el instituto tales como definir su domicilio, fuentes de recursos, funciones, etc. ¿Están mejor estas facultades en manos de una política de gobierno en lugar de ser parte de una política de Estado? No tengo duda de que el presidente Duque seguirá el enfoque tradicional y mercantilista de la salud, y los platos rotos los pagará una institución de alta rentabilidad social como es el Cancerológico.



Sabemos que en Colombia y con este gobierno es difícil encomendarse a la buena fe, más aún cuando persisten dudas sobre la intención del ministro —con pasado profesional relacionado con un centro oncológico privado—, del Gobierno y de los gremios interesados en la nueva realidad del Instituto Cancerológico si su proyecto es aprobado.



Señor exvicepresidente, su propuesta no fortalece la red pública hospitalaria del país. Ella permite que el nombramiento de los gerentes de los hospitales públicos siga siendo a dedo; nada va a cambiar la politiquería que cubre la mayoría de los hospitales públicos del país.



Olvida usted en su columna los temas que afectan al talento humano en salud, pues su reforma no le dedicó ni un solo artículo. Después de críticas y vaivenes, los artículos que hoy se refieren a contratación digna son una copia mal hecha del proyecto de ley 331, y dejan por fuera temas tan importantes como la eliminación total de las formas de precarización o la garantía del pago justo y oportuno. Necesitamos que todas y todos los trabajadores de la salud cuenten con garantías laborales y un régimen de contratación laboral digno.



La ‘reforma’ atenta contra la autonomía universitaria, debilita la ley de residentes, la medicina familiar y no habla de salud mental. Como médico debo decirle, respetado Germán, que su reforma es insuficiente, inoportuna y pobremente direccionada. Una reforma de salud hecha por y para los poderosos de la salud es una reforma que no le sirve al país.



Señor exvicepresidente, lo invito a que tengamos un debate constructivo y abierto a la ciudadanía sobre el futuro de la salud de todas y todos los colombianos. Un abrazo.



Juan Luis Castro Córdoba

Médico y senador por el partido Alianza Verde