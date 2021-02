Un descanso para los toros de lidia

El inicio del 2021 ha estado marcado por el segundo pico de la pandemia del covid-19. En Colombia, como en muchos rincones del planeta, hemos afrontado días difíciles en los que cientos de familias han perdido algún ser querido o se han visto apremiadas por la crisis económica que se sigue profundizando. Sin embargo, en medio de este complejo panorama, los animales y, en particular, los toros, han contado con un respiro gracias a la suspensión de los espectáculos y actividades taurinas que suelen tener lugar durante el mes de enero en algunas ciudades y municipios de nuestro país.

El trabajo incansable de las organizaciones animalistas que defienden el derecho a la vida de todos los seres sintientes, un cambio de cultura evidente en las nuevas generaciones para las cuales es inaceptable el maltrato animal, una representación política importante del animalismo en las corporaciones colegiadas del país y la voluntad política de varios gobernantes han mermado la tortura a la que usualmente se ven sujetos los toros.



Que el 2021 comience sin corridas de toros, a excepción de las dos jornadas virtuales que se realizaron en Manizales, augura buenas noticias para los toros y para la protección animal en el país.



A esto se suma la aprobación de manera categórica, 24 votos a favor y tan solo 3 en contra, del proyecto de ley de mi autoría que prohíbe las corridas de toros en nuestro país, debatido en Comisión Primera de la Cámara de Representantes a finales del 2020. El proyecto avanza en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y promueve una cultura del respeto a la vida en todas sus formas.



En el Congreso, durante los últimos diez años, se han hundido siete iniciativas que buscaban abordar el tema de las corridas de toros desde diferentes enfoques, teniendo en cuenta los múltiples llamados que ha realizado la Corte Constitucional para que el Legislativo se ocupe de la materia. A la fecha, no ha sido posible evacuar los debates necesarios para cumplir con el llamado de la ciudadanía que reclama una sociedad más pacífica y humana con todas las formas de vida.



Sea este el momento para hacer un llamado a mis colegas congresistas para que en el 2021 saldemos la deuda que tenemos pendiente con los ciudadanos y con los toros y les garanticemos a estos el derecho más básico de todos: existir.



Igualmente, es momento de instar a la ciudadanía para que no decaigamos en la lucha contra el maltrato animal, que continuemos trabajando con el mismo ímpetu con el que lo hemos venido haciéndolo durante los últimos años, porque, aunque los resultados aún no son los deseados, estamos trazando el camino y construyendo espacios para la reflexión y para el cambio legislativo que cada vez se ve más cerca.





Juan Carlos Losada

Representante a la Cámara por Bogotá