Día del campesino

“Que conozcan lo que fue y lo que es hoy. Que sepan que esta fue una guerra sin cuartel. Que se han afectado los campesinos siendo que ellos se dedican na’más a explotar la tierra. Con sus manos ásperas rompen la tierra pa´hacerla producir el pan de cada día, para llevarles el pan a las ciudades y pueblos. Si el campesino se acaba, se acaba la vida. Se acabaría todo y eso tiene que quedar en la memoria.”

Este fragmento, del tomo ‘Cuando los pájaros no cantaban’ de la Comisión de la Verdad, retrata la experiencia de vida del campesinado en Colombia. Ser campesino o campesina en este país equivale a vivir bajo una red de prácticas y narrativas de exterminio y exclusión.

El campesinado ha sido sistemáticamente marginado, ninguneado, despojado de sus territorios, invisibilizado en la agenda pública, infrarrepresentado en los espacios de toma de decisión, sometido a lógicas económicas perversas de explotación que venden falsas promesas de una movilidad social que no llega.

Ser joven campesino en Colombia implica vivir bajo el miedo de un inminente reclutamiento forzado por parte de actores armados, o vivir bajo condiciones de desarraigo y pobreza que niegan la posibilidad de permanecer y soñar con proyectos de vida en el territorio.

El país urbano se acostumbró a ver a los campesinos como carne de cañón, como cuerpos descartables y como el costo colateral de los conflictos sociales y económicos que han sido una constante irresuelta en la historia del país.

Aun así, con todo esto, el campesinado existe, resiste, lucha y sigue contribuyendo al bienestar general de Colombia con su trabajo abnegado en las sabanas, llanuras, altiplanos y valles de nuestra geografía. Desde un acervo de saberes y con el empeño de la voluntad, millones de campesinas y campesinos madrugan a diario para desafiar las dificultades.

Más allá de labrar la tierra, esculpen los campos para sacar de ellos el sustento de todo el país. En los momentos más críticos de la pandemia del covid-19, fueron las campesinas y los campesinos quienes nos aseguraron el alimento. La “economía campesina”, tantas veces infravalorada y subestimada, que se compone de 1’600.000 familias dueñas y dueños de pequeños predios, que generan alrededor de 3’200.000 puestos de trabajo y que llevan a nuestras mesas de comida el 72 % de lo que consumimos diariamente, fue la que permitió que en las ciudades y pueblos se tuviera acceso a los alimentos.

El campesinado es la columna vertebral de la seguridad alimentaria de nuestro país.

Lamentablemente, como sociedad, no hemos sabido retribuir esa entrega y contribución. El país tiene una deuda histórica que debe ser saldada. La mayoría de campesinas y campesinos están sumidos en la precariedad, no tienen acceso al crédito, son presa de los intermediarios que extraen prácticamente todo el valor de sus cosechas, y carecen de asistencia técnica y de seguridad social. La mayoría de ellas y de ellos no poseen vivienda digna y 2.500.000 de sus predios, aproximadamente, no cuentan con títulos formales de propiedad.

Es, entonces, cuestión de justicia y coherencia reconocer la importancia de este sector, como parte activa, participativa y fundamental de nuestra sociedad. Las palabras “campesina y campesino” deben ser reivindicadas en el lenguaje y en nuestra cultura. Es imperante ‘campesinizar’ el diálogo social e institucional y tomar acciones concretas que se comprometan decididamente con el cierre de las brechas que les relegan.

La romantización insulsa de la existencia del campesinado es una forma más de explotación. Este sector reclama salidas concretas, más allá de embelecos retóricos y discursivos vacíos. Este clamor de cambio fue atendido en las urnas como mandato popular y es uno de los compromisos más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por todo eso, en el Sena hemos articulado la estrategia “CampeSENA”, como una expresión de reconocimiento y justicia hacia este sector. Hemos flexibilizado su ingreso a nuestros programas, eliminando para su acceso el requisito de contar algún grado de escolaridad.

Estamos comprometidos con asegurar una oferta institucional que llegue a las veredas a través de aulas itinerantes, emisoras comunitarias y otros medios, con los mayores estándares de calidad y pertinencia.

Queremos promover el emprendimiento campesino, poner a disposición de estas comunidades herramientas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Buscamos certificar las competencias laborales con las que ya cuentan.

Reconocemos en los saberes campesinos una fuente de valor social y económico, por lo que queremos también que las campesinas y campesinos puedan ser instructoras e instructores, previa certificación de esas competencias. Nuestro propósito es promover un diálogo de saberes en el que prime el respeto y el reconocimiento del campesinado.

La Ley 2223 del 2022, de la cual tuve el honor de ser autor, institucionaliza la celebración del Día del Campesino el primer domingo de junio. Si bien la celebración estaba prevista en un decreto presidencial de los años 60, esta Ley busca darle contenido y sustancia a esta celebración.

En ese sentido, la Ley establece que las entidades estatales deben aprovechar esta jornada para dar a conocer la oferta institucional dirigida al campesinado, rendir cuentas sobre los avances de las políticas y, en el caso de las corporaciones públicas, estas deben priorizar durante el mes de junio la discusión de proyectos e iniciativas en beneficio de este sector social, económico y cultural.

Atendiendo a estas finalidades, desde el SENA nos unimos a esta celebración poniendo al servicio de las campesinas y de los campesinos una apuesta de política pública, diferencial, innovadora y ambiciosa materializada en CampeSENA.

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA

Director General del SENA