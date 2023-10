La visita a China en perspectiva

De la visita del presidente Gustavo Petro a China lo primero para destacar, por obvio que suene, es la visita misma, porque continúa una tradición diplomática ininterrumpida desde 1996 de visitas de Estado a China. Pero lo que mejor resume sus resultados es el titular de la agencia Xinhua: “China y Colombia elevan lazos a asociación estratégica”, algo que al principio pasó desapercibido en el ambiente colombiano, embebido en los pormenores del metro de Bogotá.

Aunque las relaciones diplomáticas colombochinas datan de 1980, seguíamos en el nivel básico de una escala con la que los chinos miden la madurez de una relación bilateral; todos los países de América Latina que abrieron relaciones después que Colombia estaban en niveles superiores. La nivelación recoge la evolución de los últimos 20 años, particularmente en inversión y comercio.

En la declaración conjunta suscrita por los dos países se acordó que la cooperación se enfoque en tres áreas estratégicas: ecoturismo, sistemas productivos sostenibles y transición energética justa; en todo ello la experiencia china es enorme.

Los chinos desplegaron su majestuoso protocolo y observaron los ritos dispuestos para las reuniones y ceremonias para recibir jefes de Estado. La agenda china es una de las más congestionadas del mundo. A Petro lo precedieron los presidentes de Chile, Vietnam y el secretario de Estado norteamericano, y lo seguirían el gobernador de California y el primer ministro australiano, solo para mencionar algunos.

Cuando llegó a Beijing, Petro dijo que quería hablar con los chinos de tres cosas: déficit comercial, reperfilamiento de la deuda y la iniciativa de la Franja y la Ruta ligada al desarrollo férreo de Colombia.

Déficit comercial

Petro dijo que el déficit comercial de Colombia es básicamente el déficit comercial con China. Según el Dane, en 2022 nuestro déficit comercial general fue de 14.331 millones de dólares y con China, de 14.390 millones. Se trata de un fenómeno estructural y endémico del comercio exterior de Colombia con China, relacionado con nuestra incapacidad de estructurar una oferta exportable constante y agravado por la coyuntura internacional que ha deteriorado el comercio mundial.

Nuestras deficiencias de infraestructura exportadora son agudas y ni siquiera hay una solución de fondo para la pérdida de calado del puerto de Buenaventura; la más reciente la frustró la ANI a finales del Gobierno anterior en una controvertida decisión confirmada por el actual Gobierno. En la ecuación pesan la inestabilidad jurídica y las mayores competencias de vecinos que están en la Franja y la Ruta, como Perú, que nos tiene pasando saliva gruesa con el puerto de Chancay.

Para el impulso del comercio con China deberíamos finalizar el largo camino que nos hemos impuesto para adherir a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Habría sido muy útil la presencia del ministro de comercio en la delegación, si de buscar soluciones al déficit comercial se trataba.

Deuda pública

Petro quería discutir el reperfilamiento de la deuda pública colombiana, aunque China no tiene un peso importante en ella. En la declaración conjunta no se habla de eso, sino de financiación de proyectos de infraestructura “mediante instrumentos que no aumenten la carga de la deuda, ni limiten el espacio fiscal de los dos países, sino que contribuyan a reducir el nivel de endeudamiento” y se comparten visiones sobre la reestructuración del orden financiero internacional.

China presta capital a los proyectos de la Franja y la Ruta o para aliviar la deuda de empresas públicas endeudadas con la banca internacional. Brasil accedió a un crédito el Banco de Comunicaciones de China y el Banco Industrial y Comercial de China para cambiar la deuda en dólares de la Central Hidroeléctrica de São Simão por deuda en yuanes renminbi, ahorrándole 8 millones de dólares de intereses.

Pero Brasil tiene una fuerte integración financiera con China. En marzo pasado, el presidente Luis Inácio Lula da Silva estuvo cinco días en China y firmó un acuerdo para pagar transacciones en yuanes y reales y no en dólares. Además, en Brasil están los principales bancos de China y los dos ministerios de finanzas tienen un acuerdo de cooperación para apoyar al sector empresarial en los negocios en cada país.

Hubiera sido interesante que en la delegación estuviera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si de reperfilamientos de deuda y sentar las bases de la cooperación financiera con China se trataba.

Iniciativa de la Franja y la Ruta

La iniciativa de la Franja y la Ruta es el mecanismo de cooperación sur-sur más importante del mundo para financiar proyectos de desarrollo, romper el aislamiento físico o económico de países con grandes poblaciones, agudos problemas de pobreza y abundantes recursos naturales. Los chinos la consideran un bien público mundial, sus cifras son ampliamente debatidas, los casos de éxito son infinitamente superiores a las dificultades, y le ha dado conectividad a países sin salida al mar como Laos, Kazajistán y Etiopía.

China es la economía grande más dinámica por el crecimiento de su mercado, para cuyo acceso se necesitan mejores instrumentos de desarrollo de la infraestructura y de la capacidad exportadora de valor agregado. No adherir afectará nuestra competitividad. En la nueva fase de desarrollo de China, el mercado es el impulsor de la economía y determina la naturaleza del comercio exterior y la inversión.

El presidente Petro ve la iniciativa en términos del desarrollo ferroviario colombiano. Nada más correcto, pues China lidera la construcción de todo tipo de sistemas férreos como los trenes de alta velocidad, con 45.000 kilómetros construidos en 15 años. No adherir a la Franja y la Ruta es una antinomia.

¿Y el metro?

El ruido local de que el presidente iba a China a definir el futuro del metro de Bogotá se quedó en eso. En las actividades oficiales de la visita de Estado, el tema no surgió ni quedó en la declaración conjunta. Petro fue recibido con cordialidad por altos funcionarios de la empresa constructora que le confirmaron que técnicamente pueden hacer el metro subterráneo. El asunto no es técnico, sino legal, pues para los chinos debe observarse la ley del país donde se ejecuta el proyecto. Si todo sigue igual, Bogotá tendrá metro elevado en los términos previstos gracias a las técnicas constructivas y la ingeniería chinas.

Habrá mucho más cuando adhiramos a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

GUILLERMO PUYANA RAMOS