La calidad es excluyente

Ahora que están tan de moda las palabras ‘incluyente’ y ‘excluyente’, permítanme abordar un tema que, de entrada, es rechazado por un buen número de personas. Para que usted sea aceptado por el colectivo cultural “dominante”, usted debe ser incluyente. ¡Qué sofisma de distracción! Excúsenme, la mediocridad, la pereza, la ineficiencia, la vagancia no pueden ser conjugadas con la calidad.

Un director técnico de fútbol no puede aceptar un jugador mediocre, indisciplinado e irresponsable. Un director de orquesta tiene que excluir a quien no da la talla en la pieza que se está interpretando; el concierto se va a pique. Un estudiante mediocre, irresponsable, que se la pasa rumbeando, es excluido del proceso de formación.



No es lo mismo una persona trabajadora, luchadora y emprendedora que una persona que todo lo espera de los demás y no aporta nada; es zángano de la sociedad: lo critica todo y no aporta nada. Por favor, no se queje de la oscuridad, encienda una vela. Por favor, la calidad no se improvisa, es fruto de la constancia, de la dedicación, de la disciplina. ¿Por qué tenemos que incluir a quien nada ofrece? Exigente sin causa. Hay una cantidad de bufones que viven aplaudiendo al jefe y no generan ningún valor agregado a la empresa. Por favor, gánese los espacios, no exija privilegios por pertenecer a tal etnia, por ser mujer, por ser afrodescendiente, por haber nacido en el campo, etc., etc. Dejemos de escudar nuestra mediocridad con la trillada excusa de haber sido excluidos por siglos.



Hoy, ningún cargo está escriturado a una etnia, religión, partido, etc. No busque excusas, aproveche las oportunidades que se le ofrecen. Ser Pilo Paga no es privilegio para una clase social, es una oportunidad para todos. Deje de ser populista: a quien más se le da, más se le exige. Dios llama a todos los seres humanos al cielo, pero hay algunos que no lo aceptan estableciendo sus propias reglas; si es así, pues asuman las consecuencias. Dios no castiga a nadie, el pecado lleva en sí su propia desgracia. Como se dice en la sabiduría popular: ‘Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su mismo pellejo’. Por favor, no le eche la culpa a Dios, o a los demás, por sus permanentes fracasos. Quien siembra vientos cosecha tempestades.



Hay personas que van para el cielo y van llorando, por todo se quejan y se creen mártires que necesitan ser compadecidos. Hoy es rentable declararse víctima y excluido, eso genera muchos seguidores y dividendos. Hoy se admira al victimario, no a la víctima. Los mediocres siempre se creen víctimas. Empresa que no se consolide en el mercado es excluida. La calidad no admite competencia.



Otro aspecto básico de la calidad: LA CALIDAD NO ES UN DERECHO. Excúsenme decirlo, es lugar común hablar de un código de derechos. Ahora todo son derechos y, además, se exigen con agresividad y a veces con violencia. Por favor, la calidad no es un derecho, es una conquista diaria. Si no hay mejoramiento continuo, no se es de calidad, –lo que hoy hice bien, mañana lo debo hacer mejor–.



La calidad exige una permanente evaluación; nunca lo que hago o digo hoy es perfecto, es perfectible. Los mediocres se contentan con el día a día. Otra píldora (me van a llover rayos y centellas): la igualdad es una injusticia –¿cómo es posible que quien trabaja de sol a sol gane igual que el perezoso, holgazán y rémora de la sociedad?–. Excúsenme, cada cual cosecha lo que siembra. Para exigir hay que dar.



FROILÁN CASAS

Obispo de Neiva