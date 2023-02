Paz y desarrollo rural integral para el norte del Cauca

En los últimos meses, representantes de las comunidades del norte del Cauca, los empresarios, el Gobierno y organizaciones garantes de los derechos humanos hemos participado en diálogos que tienen como objetivo encontrar una solución para una convivencia pacífica en un territorio que se destaca por la riqueza de su diversidad cultural.

La voluntad de diálogo permitió un pacto de convivencia por parte de las comunidades, por lo que durante poco más de 90 días se dejaron de presentar agresiones en el territorio y se contó con las condiciones para desarrollar actividades laborales y cotidianas con relativa tranquilidad. Sin embargo, los infames hechos de violencia el 6 de febrero en la vereda El Tetillo, en Padilla, y el 15 de febrero en el sector de El Recuerdo, en Santander de Quilichao, demuestran el poder que tienen los violentos para desestabilizar los avances que habíamos alcanzado.

En Padilla, dos trabajadores del Ingenio del Cauca fueron vilmente asesinados, dos resultaron heridos y uno más estuvo secuestrado por unas horas. Por fortuna, la intermediación de una comisión de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo y la ONU permitió que el trabajador regresara a su hogar. En Santander de Quilichao, el intento de homicidio contra un trabajador del Ingenio La Cabaña lo tiene en un estado crítico de salud. El dolor y la zozobra por lo ocurrido, antes que desaparecer, se han agudizado.

No podemos permitir que la acción de los violentos interfiera con los esfuerzos por alcanzar la paz en el territorio. Por eso es indispensable que el Gobierno Nacional tome acciones contundentes para garantizar los derechos de los trabajadores del campo y de los habitantes del norte del Cauca, pues lo cierto es que a quienes hacen parte de la agroindustria de la caña en esta zona del país, desde hace varios años, se les están vulnerando sus derechos a la vida, al trabajo y a la libre movilidad debido a la conflictividad que se ha generado por la invasión ilegal de la propiedad privada. No avanzar en la protección de estos derechos es enviar un mensaje equivocado, pues estos no tienen ningún tipo de nivel o condición para su goce.

Desde el sector agroindustrial de la caña estamos pidiendo que se restablezca de manera urgente el pacto de convivencia que impulsaron las comunidades de la región y que, además, se brinden las garantías y la certeza de que estos actos reprochables contra la vida e integridad de los ciudadanos no se repetirán. La identificación y judicialización de los responsables de este crimen son fundamentales para avanzar en ese propósito. El papel de la Fiscalía General de la Nación es absolutamente preponderante.

La acción de los violentos amenaza los cerca de 50.000 empleos directos e indirectos que genera la agroindustria de la caña en el norte del Cauca, una zona donde gran parte de las comunidades están vinculadas de una u otra forma a ella. Un ejemplo de esto son los flujos de comercio y encadenamientos productivos que nacen en este sector y benefician a las miles de familias de los ocho municipios en los que operamos en ese departamento.

El asesinato de los trabajadores no solo enluta al sector azucarero, sino a toda una región que se ve afectada por las acciones de unos pocos que vulneran el derecho a vivir, a trabajar y a movilizarse libremente.

En el sector agroindustrial de la caña seguimos convencidos de que el diálogo es el mejor camino para construir el futuro de la región. Pero si no se garantizan los derechos humanos, no habrá condiciones de paz para vivir, trabajar y construir un mejor futuro para todos.

El norte del Cauca necesita un plan estratégico que garantice los derechos de los distintos actores presentes en el territorio, teniendo como eje un desarrollo rural integral que propicie bienestar a toda la población. Debemos, todos los que le apostamos a la paz, cerrarles las puertas a quienes creen que por medio de la violencia se logran reivindicaciones en el país y poner en marcha soluciones integrales para el territorio.

CLAUDIA CALERO

Presidenta de Asocaña