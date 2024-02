El ‘Informe nacional de competitividad 2023’ –presentado por el Consejo Privado de Competitividad– tuvo como tema principal la confianza; la confianza como motor esencial del crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. En él se presentaron tres estrategias que podrían ayudarnos a construirla y la primera de ellas se bautizó “procesos y procedimientos: la importancia de lo aburrido”.

Es verdad, los procesos son aburridos. Pero también es verdad que son fundamentales para la competitividad de nuestra sociedad. El impase con el tránsito del presupuesto de la nación, que cada vez parecemos estar más cerca de declarar superado, es un buen ejemplo de ello.

Quienes han sido funcionarios públicos han sufrido los rigores de las formas que se le exigen a la política pública: los procesos que deben surtirse en las tres ramas del poder son engorrosos y en algunos casos es difícil encontrar su sentido. Pero en una buena parte están construidos para generar confianza. Esto no es solo relevante porque sea un mandato legal, o mejor, es un mandato legal porque es relevante.

Cómo se ejecuta el presupuesto del país es un proceso que requiere que sea conocido y predecible para muchas personas. Los detalles con los cuales se deben apropiar los recursos son garantía de pagos futuros y fuente de compromisos y obligaciones. Esta es la base para traer a la mesa todas las manos que deben unirse para hacer realidad el desarrollo del país. Quienes nos financian, quienes invierten, quienes sirven como funcionarios, todos, necesitamos saber que hay un libreto que se sigue con rigor para que este baile funcione de forma predecible y coordinada. Suena aburrido, pero es fundamental para generar la confianza que se necesita en los procesos de creación colectiva; porque lo que se hace con ese presupuesto no es un asunto público, es un asunto de todos.

El propósito de esta reflexión es que todos seamos conscientes de que esta no era una discusión de excesivos formalismos diseñados para entorpecer, sino la de usar los mecanismos que diseñamos para organizar las expectativas que todos tenemos frente a los procesos. Sobre todo, de unos tan relevantes. Así se garantiza que podamos hacer promesas de largo plazo, porque el Estado se encargará de cumplirlas, a través de varios gobiernos, velando por el valor de nuestra “palabra” como sociedad. Esto nos abre puertas que son críticas, sobre todo para un país con los enormes retos de pobreza y desigualdad que tiene Colombia.

La confianza sí tiene precio. Una expresión de esto la conocimos con el aumento de la tasa de interés que el país empezó a pagar por su endeudamiento una vez perdimos nuestro grado de inversión en 2021. Esta tasa se despegó de la de nuestros pares latinoamericanos y nos está haciendo más costoso endeudarnos para invertir en los bienes públicos que necesita la ciudadanía. Por eso es asunto de todos velar por no generar aún más incertidumbre sobre la forma en que honramos nuestros compromisos de largo plazo.

Recientemente se conoció una avenida para solucionar el punto de crisis que alcanzó el trámite de la ejecución del presupuesto nacional. Es del interés nacional que esta solución se dé conforme a las reglas que le permitan dar vía libre a la ejecución de este, y pronto. Pero no debemos dejar pasar esta crisis sin resaltar que los procesos son relevantes y que esta no es la obsesión de quien peca de obsesivo formalismo. Es fundamental cumplir con los mecanismos que hemos establecido como sociedad para mantenernos en orden. La monotonía de las formas nos hace predecibles y en esa medida nos permite coordinar la acción de todos los esfuerzos que demanda el desarrollo de Colombia. No es poco lo que teníamos en juego, aunque en apariencia fueran solo renglones de un decreto.

ANA FERNANDA MAIGUASHCA

Presidenta del Consejo Privado de Competitividad