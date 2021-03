Accidentes por minas antipersonales, un riesgo latente

Pese a los esfuerzos que se han venido realizando por parte de las autoridades en materia de desminado, el riesgo por accidentes con minas antipersonales y artefactos explosivos sigue afectando comunidades enteras en diferentes zonas del país. Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que el año pasado se registraron 165 víctimas por artefactos explosivos. A esto se suma dolorosamente que, al cierre de enero de este año, se han presentado accidentes que han dejado 8 víctimas en el país.

Si bien las comunidades que viven en zonas de afectación son quienes se encuentran más expuestas al riesgo de accidentes por artefactos explosivos, cualquier persona puede ser víctima. Por razones de trabajo o turismo, los habitantes de ciudades grandes e intermedias pueden terminar en contacto con estas trampas letales. Todos debemos conocer las recomendaciones de los expertos para protegernos.



Por ello debemos redoblar esfuerzos para educar en el riesgo de minas antipersonales. En el programa Pasos Seguros, una alianza de la Fundación Barco, USAID, el canal Discovery y Computadores para Educar, hemos desarrollado una serie de herramientas pedagógicas con ese propósito y que están dirigidas tanto a adultos como a niñas y niños; a nivel nacional y en particular en las zonas de mayor incidencia de accidentes.



Aunque la pandemia y el distanciamiento social nos han dificultado el trabajar con las comunidades de manera presencial, desde Pasos Seguros y a través de nuestros gestores municipales trabajamos arduamente para que los mensajes de comportamientos seguros sean adoptados por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y familias.



Adicionalmente, ofrecemos materiales totalmente gratuitos para aprender jugando, educar en el riesgo de accidentes por minas antipersonales y fortalecer una cultura del cuidado. El videojuego Pasos Seguros ERM es uno de los materiales desarrollados para promover lecciones que permitan prevenir el riesgo de accidentes por minas antipersonales. Puede ser descargado gratuitamente en Android o IPhone y no requiere la conexión a internet para jugarlo. Es un juego para aprender, compartir en familia y sumar a ese objetivo de salvar vidas minimizando el riesgo de accidentes por artefactos explosivos.



Los participantes del juego deberán superar diversos obstáculos con el objetivo de llegar a salvo por caminos seguros desde casa hasta el colegio. Deberán identificar zonas de riesgo, poner en práctica lecciones y comportamientos seguros para acumular la mayor cantidad de estrellas y superar satisfactoriamente las misiones.



Otra de las herramientas disponibles para que las comunidades, familias y docentes puedan aprovechar es la miniserie Lalo y Lulú dan pasos seguros, un producto audiovisual animado que se encuentra en YouTube, compuesto por nueve capítulos que tienen como protagonistas a dos osos de anteojos, quienes a través de diferentes historias brindan recomendaciones para protegerse de artefactos peligrosos y dan lecciones de aquellos comportamientos seguros que salvan vidas como: no recoger nada que no se haya tirado, tratar de salir y volver de día a casa para facilitar la observación de objetos que exploten en el camino, comunicar a las autoridades de la presencia de objetos sospechosos, evitar tocar, recoger o patear aquellos que llamen la atención, entre otras importantes consideraciones. El más reciente capítulo que se encuentra en el canal tiene como lección consejos para mantenerse a salvo en zonas seguras de los ríos.



También están a disposición de todos las cápsulas audiovisuales desarrolladas con el canal Discovery con las que se pueden aprender los comportamientos seguros. Todas estas herramientas están disponibles en Facebook, YouTube y en la página web de la

Fundación: www.fundacionbarco.org.



Hago un llamado a todas aquellas personas y comunidades para que utilicen estas herramientas y fortalezcan sus capacidades en la prevención del riesgo por artefactos explosivos en Colombia.



Alfonso Otoya

Director Fundación Barco