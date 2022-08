Coberturas cambiarias: mitos y realidades

Hablar de para dónde va el dólar es uno de los temas que más interés despierta. Para muchos empresarios es además estratégico. Desafortunadamente, la evidencia empírica apunta a que muchas empresas no gestionan el riesgo cambiario de forma metódica, ni con los instrumentos financieros adecuados.

Un documento publicado por el Banco de la Republica muestra “una reacción débil y tardía de las empresas importadoras al realizar las coberturas cambiarias en periodos de depreciación del peso (…), esto ocurre cuando la tasa de cambio ya ha iniciado una tendencia definida al alza”. Básicamente muchos agentes tienden a operar de forma reactiva ante eventos de incertidumbre cambiaria (al menos usando la muestra de más 5000 compañías incluidas en el documento).



En otras palabras, muchos empresarios tienden a comprar las coberturas cambiarias cuando es demasiado tarde, algo así como si una persona comprara un seguro contra incendio en el momento en el que está ocurriendo el siniestro. Esto evidentemente hace su costo prohibitivo.



En la práctica después de habernos reunido con cientos de empresarios, gerentes financieros y miembros de juntas directivas nos encontramos con lugares comunes que parecen mitos. Se escuchan con frecuencia frases como: “hago transacciones con el dólar solo cuando me conviene (como si predecir la tasa de cambio fuera tarea fácil), he perdido dinero con las coberturas y por eso no las uso, llevo muchos años en mi negocio así que yo sé cómo hacer esto sin usar derivados, la contabilidad es muy complicada así que mejor no me meto en esos productos, etc.”.



Al contrastar esto con las realidades del mercado se nota la necesidad de hacer un manejo proactivo del tema para proteger los márgenes y el flujo de caja. A veces se olvida que la tasa de cambio tiende a bajar por escaleras y subir por ascensor. Sin embargo, cuando se ve al dólar debilitándose de forma inesperada es difícil pensar en la necesidad de protegerse ante subidas.

Daniel Kahneman, premio nobel de economía en 2002, dice que los algoritmos (entendidos como reglas preestablecidas) son mejores que las personas para tomar algunas decisiones. Tener una política de riesgo cambiario que funcione como un algoritmo cubriendo entre el X % y el Y % de cada dólar de exposición mitigaría sustancialmente los riesgos y protegería la viabilidad financiera del negocio. Dicha banda debe construirse con base en el perfil del capital, del trabajo y de la naturaleza de cada compañía. Este enfoque metódico se contrapone al de muchos empresarios que dejan el 100 % de estas decisiones al juicio humano.



El uso de políticas tiene asidero también en la lógica del gobierno corporativo. Si la Junta Directiva aprueba políticas y les da atribuciones a comités ad hoc para que la administración tenga lineamientos claros en materia de compras, calidad, compensación, etc., ¿por qué no tener una política de manejo de riesgo cambiario y algún comité que soporte dichas decisiones? Máxime cuando se trata de un asunto neurálgico en empresas importadoras y exportadoras.



Este tipo de problemas son tan viejos como el hombre mismo, así como Ulises se amarró al mástil para no sucumbir ante los cantos de sirenas, bien harían los empresarios en usar políticas proactivas para el manejo de riesgo cambiario en lugar de enfoques reactivos que desafortunadamente muchas veces se soportan más en mitos que en realidades.

CARLOS ARANGO

Socio de Vinco. Asesores en Manejo de Riesgo Cambiario.



RAFAEL ESPAÑA

Director de Estudios en Finanzas Corporativas. Corficolombiana.