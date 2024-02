Bogotá, capital de la polisombra

Bogotá pasó de estar 2.600 metros más cerca de las estrellas a ser la capital de la polisombra. Este debió haber sido el eslogan de la ciudad en los últimos cuatro años, que fueron los de la administración de Claudia López. Hoy tenemos más de 400 frentes de obra abiertos, el trancón se ha vuelto insoportable y la inseguridad no nos deja vivir tranquilos. Todo el mérito va para la exalcaldesa Claudia López, que tuvo unas políticas de movilidad y seguridad desastrosas.

Caminar, manejar, montar en bici… moverse por Bogotá se volvió un reto mortal. Las obras y las polisombras son espacios perfectos para que se escondan los delincuentes, y además reducen la visibilidad, haciendo que los accidentes de tránsito sean más comunes. La movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos se ven afectadas todos los días por las obras inconclusas.

Hemos perdido la esencia de la ciudad. Donde antes había arte, cultura y parques ahora hay verde, verde polisombra. Durante tres años, las obras no avanzaron, no hubo ningún tipo de control y seriedad de parte del IDU, no hubo gerencia ni voluntad de que las cosas se hicieran y se hicieran bien. Lo que sí hubo fue una burla a los bogotanos y un despilfarro de nuestros impuestos en ampliaciones de presupuestos para obras que no avanzaban.

Hoy son más de 400 frentes de obras que el alcalde Carlos Fernando Galán y el nuevo director del IDU, Orlando Molano, deben terminar. Los bogotanos no queremos más retrasos, adiciones de presupuesto ni prórrogas. De acuerdo con lo expresado por el director Molano en una audiencia ante la comisión accidental del metro en el Congreso, el 69 por ciento de las obras tienen retrasos. Esto no es normal, no está bien y los bogotanos no lo vamos a permitir más. La falta de planeación y la campaña presidencial de López no permitieron que las obras avanzaran. La falta de gerencia de la pasada administración no es excusable.

Todo esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Hay que empezar a ver los avances porque necesitamos destrabar la movilidad de Bogotá. Esta es una apuesta de la administración Galán, que en su primer mes de gobierno ha reactivado varias obras y con la que trabajaré para reformar el IDU. Una de las obras que celebro que avancen es la de la zona industrial de Puente Aranda, que estuvo parada desde 2021. También ha logrado que la avenida Guayacanes esté cerca de ser entregada y presionó para que la troncal de la 68 avance a la velocidad que debe.

El liderazgo del alcalde Galán y del director Molano en este primer mes de administración lleva por buen camino a Bogotá, acelerando el proceso para volver a tener una bandera amarilla y roja, y no verde, verde polisombra. Este reto que asumen es gigante y desde el Concejo de Bogotá tienen todo mi conocimiento, apoyo y disposición para hacer la reforma del IDU, asegurarnos de que las obras avancen y Bogotá vuelva a caminar segura. ¡Bogotá dejará de ser una gran obra gris para volver a ser multicolor y diversa!

CRISTINA CALDERÓN

Concejal de Bogotá