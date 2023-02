Arbitrariedades e indolencia del ICBF en procesos de adopción

La directora del ICBF tendría que servirse de “espías” en la Subdirección de Adopciones para enterarse de las cosas insólitas que allí suceden, que supongo no conoce, o puede enterarse a través de denuncias públicas. Por eso escribo este texto, como un deber moral, con la esperanza de que llegue a su conocimiento y, en su leal saber y entender, pueda tomar las medidas apropiadas.

He conocido e interactuado con la Subdirección de Adopciones desde los años 80 y puedo decir que era un placer y una satisfacción colaborar con el Programa de Adopción Internacional. Las jefes de esa época desempeñaban sus labores, en coordinación con sus equipos, con entusiasmo y calor humano, y sabían socializar desinteresadamente con quienes participábamos en dicho programa. Esto se acabó recientemente. Ahora, da temor exponer las inquietudes o señalar aquello que consideramos irregular, porque no revisan sus posiciones así estén claramente equivocadas, y además nos exponemos a represalias.

Desde hace un tiempo, la Subdirectora de Adopciones saliente estaba cancelando solicitudes de adopción que habían sido aprobadas desde hace alrededor de 10 años, y que nunca recibieron propuesta alguna de un menor para ser adoptado. Sí, aunque parezca increíble, ¡10 años! En un caso concreto, me enteré de que la Subdirección de Adopciones tomó en diciembre pasado la decisión de cancelarle a una pareja su proceso a pesar de haber cumplido con todos los requisitos durante 10 años, aludiendo, entre otras cosas, que “(…) no es intención del ICBF hacer incurrir en falsas expectativas y en gastos adicionales a los pretensos padres adoptantes, lamentablemente se concluye que no es posible mantener la refrendación de la idoneidad de los señores xx y se tomó la decisión de desistir su solicitud de adopción”. Estuvo 10 años esta pareja esperando una propuesta de adopción, con una expectativa creada por el mismo ICBF cuando aceptó su solicitud de adopción. Durante todos estos largos años, la pareja incurrió reiteradamente en múltiples trámites y gastos para que el proceso siguiera en pie, siempre con la esperanza de que recibirían una propuesta, y soportando una creciente incertidumbre.

Los solicitantes perjudicados quedan jurídicamente indefensos frente a estas muy injustas arbitrariedades. FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué dejaron a los solicitantes esperando tanto tiempo y deciden ahora cancelarles su proceso, paradójicamente, por consideración con ellos? Sea cual sea la razón, no es legal sino discrecional y, por consiguiente, arbitraria. Ciertamente, a tales actuaciones les caben recursos legales para que sean modificadas o revocadas. Sin embargo, para esto se requiere de un abogado que represente a la pareja y en este punto nos encontramos con otra irregularidad cometida por la subdirectora de Adopciones saliente: el no reconocimiento de poderes otorgados por los adoptantes para representarlos ante el ICBF apoyándose en una interpretación abiertamente equivocada de las normas de adopción internacional, y en contravía de la manera como siempre procedió el ICBF y que es la que corresponde. Como resultado, los solicitantes perjudicados quedan jurídicamente indefensos frente a estas muy injustas arbitrariedades.

Esta situación la conoce la Procuraduría debido a la vigilancia que ejerce, pero no conozco si ha tomado alguna medida sobre este asunto que involucra derechos fundamentales y derecho internacional, y temas muy sensibles y humanos. A propósito de la negativa del ICBF para reconocer los poderes, sé que la Procuraduría remitió el caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF como si estuviéramos frente a un asunto meramente disciplinario, cuando se está violando nada menos que el derecho a ser representado.

Tengo la esperanza de que esta denuncia sea considerada por la subdirectora de Adopciones entrante, y que ella no sólo no incurra en las prácticas que describo, y en otras igualmente reprochables a las que me referiré en otro momento, sino que las rectifique e instruya adecuadamente a su equipo de trabajo. Si cambia la cabeza de una dependencia, pero se conservan los subalternos, en la práctica todo sigue funcionando igual, a menos de que se tomen medidas significativas.

OLGA MARÍA VELÁSQUEZ​