La institucionalidad de los Acuerdos y la paz total

La negociación política con un grupo armado no tiene el alcance de un programa de gobierno electo democráticamente en las urnas y plasmado en el correspondiente Plan de Desarrollo (PND), como lo establece la carta constitucional en Colombia. La tradición colombiana de consignar en texto normativo todo tipo de decisiones alimenta la falsa idea de que la letra por sí misma ya es garantía de lo establecido. El desgaste del procedimiento es enorme y la garantía de ejecución es mínima.

Los procesos de negociación con actores armados por su naturaleza son muy complejos y conllevan riesgos e incertidumbre, y por ello su curso no es predecible. En los diferentes procesos de negociación en Colombia, en particular en el Acuerdo con las Farc, se trazó una bitácora para la “terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” con seis puntos de gran importancia para construir una sociedad más justa y democrática. Sus compromisos al tener alcance constitucional son vinculantes para este y los próximos dos gobiernos y es su deber poner lo que esté a su alcance para avanzar en ellos y crear unos cimientos fuertes que permitan la sostenibilidad de los logros alcanzados. Ello no significa que tenga que ser un referente obligatorio en otros procesos, aun siendo con actores políticos armados como el Eln, y aún menos con otros grupos armados vinculados a actividades ilícitas o criminales.

Lo relevante es cumplir a cabalidad con lo allí estipulado, no solo por la legalidad y legitimidad de lo acordado, sino por la confianza derivada. Muchas críticas hay al gobierno anterior por su compromiso selectivo, lento y parcial de lo acordado, y enormes las expectativas por la llegada del nuevo gobierno que explícitamente se comprometió con la implementación. Sin embargo, al momento hay una serie de preocupaciones con la implementación y el persistente asesinato de firmantes del acuerdo (370) y de líderes sociales y defensores de derechos humanos. No extraña entonces que algunos firmantes y analistas consideren que la entrega de armas, que en su momento hizo las Farc, fue relativamente prematura y que los dejó desprovistos de alguna forma efectiva de presión sobre el cumplimiento de lo acordado. Algunos voceros del Eln ya han señalado que la decisión de entrega de las armas se daría en el curso del proceso según se vayan cumpliendo los compromisos parciales adquiridos.

En los puntos de la agenda acordada entre el Gobierno y el Eln hay 2 que merecen atención especial: 1. la participación de la sociedad civil; y 2. el cambio en el modelo económico. El primer punto siempre ha sido una exigencia del Eln en los numerosos intentos de negociación. Ahí hay una complejidad grande para precisar la representatividad de la sociedad civil, su forma de participación y el carácter o no vinculante de ella.

En el segundo punto, “cambio en el modelo económico”, expresión poco afortunada, se trata de cambiar el curso del desarrollo y los ejes del mismo. Algunas voces, como ocurrió en el proceso con las Farc, expresan su desacuerdo en que sea un componente de la negociación y otros lo ven como positivo y critican que en el anterior no se haya considerado. Recientemente, el presidente Petro se refirió a ello planteando incluso la posibilidad de modificar el AF, ya que lo considera “incompleto”. Por supuesto que es incompleto, pues no se puede esperar que en una negociación con un grupo armado, que no representa a toda la sociedad, se vaya a acordar la transformación requerida.

Haría bien que en esta discusión se tenga presente el contexto tan diferente en el periodo de negociación con las Farc y el actual. Se hizo bien en la negociación de La Habana en no incluir el “cambio de modelo económico”, pues tan enorme compromiso solo podía ser validado en las urnas. El triunfo de Petro, como primer presidente de izquierda, fue la respuesta a la necesidad de cambio en el curso del desarrollo seguido. Así las cosas, es en el PND, en las propuestas de reformas en el Legislativo, en las decisiones de política pública y en el rol del Estado en el ejercicio de los derechos, así como en las alianzas público-privadas y cooperativas, donde se debe poner la fuerza y materializar ese compromiso de hacer realidad el cambio prometido, en el que sí caben todos los sectores y actores de la sociedad. Suficiente con los innumerables frentes de intervención ya abiertos por el Presidente, como para abrir uno más innecesariamente. Este es el reto y en simultanea revivir el carácter integral del AF, la institucionalidad creada en el mismo, darles voz a los firmantes del Acuerdo y a las comunidades más afectadas por el conflicto, para cumplir los compromisos pendientes y generar confianza y credibilidad en los firmantes, las comunidades, en los procesos de negociación en curso y en la sociedad en general. Lo anterior también conduce a una seria reflexión sobre el contenido de lo acordado en la agenda con el Eln, con relación al “modelo económico”.

No será posible avanzar en esos retos concentrándolos en cabeza del alto comisionado, junto con los desafíos de la búsqueda de la ‘paz total’ con tan variados actores. Se trata de procesos con alcances y riesgos diferentes. Hay que preservar los logros del AF, es una obligación constitucional. Sería deseable que el Gobierno haga explícita la institucionalidad cuya misión sea el cumplimiento con los compromisos del AF, que se conozca el equipo humano —técnico y político— que va a acompañar en forma decidida y visible el cumplimiento de la implementación.

A diferencia del momento en que se dio la firma con las Farc, el contexto actual es otro, en el ámbito nacional, internacional y en la región latinoamericana. Escenarios que pueden ser favorables para este primer gobierno de izquierda y para la apuesta por la ‘paz total’.

CONSUELO CORREDOR MARTÍNEZ

Miembro del equipo de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (SCVI).