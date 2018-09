Hace unos días recibí una llamada de una emisora preguntando mi opinión sobre una sanción que la justicia española aplicó a un padre que abofeteó a su hija. En Colombia se usa el correazo y en distintas culturas hay formas habituales de castigo corporal de padres a hijos, que podríamos calificar como de violencia en la familia naturalizada y que cada vez más la ley condena.

Mi opinión fue que toda forma de violencia física o psicológica ejercida contra un niño o un adolescente genera humillación, miedo y desconfianza. Y que en vez de educar para el “recto proceder”, enseña a actuar sin miramientos contra la dignidad de las personas. Que la autoridad en la familia es necesaria, pero que los padres debemos actuar con serenidad para ejercerla de modo legítimo, y que las sanciones violentas están prohibidas, y la Corte Constitucional ha regulado la disciplina en familias y colegios. También anoté que el ICBF ha probado que quienes han perpetrado crímenes violentos, incluidos los integrantes de grupos armados ilegales, han sido siempre víctimas de este tipo de maltrato en su niñez.



Enseguida, muchos oyentes tuiteros reaccionaron defendiendo a sus padres que los habían castigado usando el dolor físico como escarmiento. Y me cuestionaron comparar castigos menores con actitudes violentas exageradas. Como me puso a pensar la reacción, decidí profundizar en el tema.

La disciplina no violenta es la única razonable, de acuerdo con los consensos científicos y los marcos jurídicos internacionales de derechos de los niños. FACEBOOK

TWITTER

Tal como lo había anotado en una columna hace un año ('Pegarles a los estudiantes'), lo que encontré fue clara evidencia de que los efectos de los castigos físicos en los menores suelen ser la agresividad y la depresión y no mejores comportamientos. Y en especial cómo su aplicación severa y frecuente conduce a formas de estrés que impiden un desarrollo socioemocional sano y predicen conductas violentas, deserción escolar, abuso de psicoactivos y problemas en el trabajo y la comunidad en la vida adulta.



De acuerdo con las Escala de Tácticas Parentales para el Manejo de Conflictos (CTS), que utilizan distintas organizaciones en el mundo, entre ellas Unicef y la Organización Mundial de la Salud, hay cinco niveles de táctica sancionatoria: disciplina no violenta, maltrato psicológico, maltrato físico menor, maltrato físico severo y maltrato físico extremo. También se analiza la aplicación de esos castigos según edad, género y frecuencia. El abofeteo y el correazo califican como maltrato físico severo. Y la disciplina no violenta es la única forma razonable, de acuerdo con los consensos científicos y los marcos jurídicos internacionales de derechos de los niños. Así que, entendiendo la diferencia entre una palmada en la cola que una madre cariñosa le da a su hijo y una paliza pública que deja lesionado a un chico, no cabe duda del error en el que incurren quienes piensan que la disciplina ejercida con autoritarismo y violencia contra los niños puede ser positiva.



El movimiento mundial para erradicar el castigo corporal es cada vez mayor, e invito a los lectores a acercarse a http://preventchildabuse.org/ y a https://endcorporalpunishment.org/, dos organizaciones que muestran cómo el mundo avanza en esa dirección y, por ejemplo, de 199 países a los que hacen seguimiento, en 2018 ya 131 han abolido legalmente el castigo físico en las escuelas y 53 en todos los ámbitos de la vida incluyendo la familia (en 1996 eran apenas cinco). Colombia promulgó en 1994 la sentencia de la Corte Constitucional C-371 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-371-94.htm , y la legislación ha seguido en esa línea, porque la psicología, la neurología y la pedagogía son contundentes y nos exigen ir hacia caminos más civilizados.



Pero a los padres nos asalta la pregunta legítima, ¿entonces qué hago si distintas formas de orientación y sanción no violenta no han funcionado? Y la respuesta que encuentro es que la frustración y la ira, que en un momento de acaloramiento nos llevan a gritar, a zarandear o a levantar la mano, podemos frenarlas temporalmente y aprovechar el evento para reflexionar. Esperar a que pasen las emociones fuertes, retirarnos 10 minutos de la situación y pensar entre tanto en formas justas de sanción proporcionales a la falta cometida y, sobre todo, restaurativas, es decir, que conduzcan a nuestros hijos más que al sufrimiento, al aprendizaje basado en entender apropiadamente y sentir asertivamente.



Si en ese tiempo somos capaces de concebir ese tipo de acciones de autoridad, expresarlas y aplicarlas (y ojalá acordarlas) con nuestros hijos, estaremos haciéndoles un bien a ellos, a nosotros y a la sociedad. Y podemos ofrecer una disculpa a nuestros hijos por nuestras propias faltas emocionales, con la seguridad de que ellos en confianza también reconocerán las suyas. Aprender a vivir experiencias de autoexamen, perdón, restauración y reconciliación reemplazará experiencias de orgullo, dolor, miedo y frustración.



Como decía Martin Luther King, “así como a la oscuridad la vence la luz, y no más oscuridad, es el amor el que vence a la violencia, y no la violencia”. Corregirnos a nosotros mismos como padres es tan natural como tener que corregir a nuestros hijos. Podemos equivocarnos varias veces (en eso vivimos y es muy difícil aceptarlo), pero si amamos a nuestros hijos y a nosotros mismos, reflexionar para superarnos y tener autoridad moral para ayudarles a ellos a mejorar también será nuestra búsqueda. Y así comprender juntos, niños, adolescentes y adultos (más que temer), que las acciones tienen consecuencias. Y entender que es razonable que cada vez más la violencia severa contra los hijos tenga consecuencias legales para los padres agresores.



ÓSCAR SÁNCHEZ

*Coordinador Nacional Educapaz