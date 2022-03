Vidas para lelos: Julio y Gabriel

Ambos nacieron el 6 de marzo. En el momento de su muerte los dos padecían la enfermedad de Alzhéimer. En enero pasado, Julio Giraldo murió a los 102 años, 10 meses, 2 semanas, tres días, cinco nietos y dos bisnietos; Gabriel García Márquez falleció a los 87 años, cinco nietos y un Nobel.



(También le puede interesar: Mascotas en elecciones)

Cuando sus taitas se matrimoniaron, no se había inventado ese preservativo de pared llamado televisor. Mi abuela Rosa tuvo 18 petacones; doña Luisa Santiaga, madre de don Gabo, crio 10 caribes.



Gabo, su abuela, su madre y dos hermanos padecieron la enfermedad del olvido. La madre de Julio vivió 101 años y también tuvo alzhéimer. Lo mismo su hermana Genoveva, mi madre, fallecida a los 93 noviembres.



En su sorprendente libro Gabo + 8, el maestro Guillermo Angulo recuerda que el profesor Francisco Javier Lopera, autoridad mundial en la investigación de la enfermedad, “hizo una observación importante de Gabo y la ausencia de memoria en Cien años de soledad”. Julio estuvo en consulta con el doctor Lopera cuyo equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia lo monitoreó semanas antes de su muerte.



Ambos leían con el alzhéimer respirándoles en la nuca. Cuando García Márquez terminó de leer Cien años comentó: “Ese man sabe escribir”. Julio disfrutaba leyendo para él solito.



Julio César tuvo seis hijos con Marinita, la mujer de todas sus vidas. García Márquez tuvo dos hijos dentro de su propia epístola, y una hija por fuera de ella. Los padres de Julio no conocieron el mar. Los de don Gabo supieron temprano que el agua del mar es salada a morir.



Gabo era hijo de telegrafista; el padre de Julio fue campesino, político liberal y dueño de Las Acacias, tienda de día, bar de noche. Julio era católico de amarrar en el dedo gordo; Gabo creía en todos los dioses. Ambos están a la diestra de Dios Padre, que ni loco se perdería la compañía del dueto.



A la muerte de su costilla, Mercedes Barcha ordenó: “Aquí no llora nadie”, contó Rodrigo, uno de los dos hijos de la pareja en su libro-obituario Gabo y Mercedes: una despedida, que amerita aprenderse de memoria para alejar el alzhéimer.



En la muerte de Julio tampoco hubo lágrimas, sino mucha alegría por su vida. Ninguno de los dos está muerto: quedaron encantados, diría parodiando el verso de Geraldino Brasil.

OSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outkook.com

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)