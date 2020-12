Vidas para lelos: Beatriz y Jorge

La bogotana Beatriz Cuberos estaba tan predestinada a amar la música de Beethoven que nació el mismo día que el genio de Bonn, el 16 de diciembre. Su esposo, Jorge Valencia Jaramillo, amaría a Mozart como a sí mismo, pero no nació el 25 de junio. Ella vive en eterno 16; él, en perpetuo 25.

Valencia se proclama un poeta triste. Ella es festiva como la Oda a la alegría que inmortalizó su amado herr Ludwig, en el que es especialista. En los cumpleaños le cantan la Oda, no el detestable ‘japiberdi’.



El 16 de diciembre sacan a tomar el sol en su casa de Suba un jurásico long play de 1984 que esconde en sus entrañas la música de la Novena sinfonía tocada por la filarmónica de Berlín. Dirige Herbert von Karajan.



Quieren tanto ese LP, regalo de Bernardo Hoyos, como a la editorial de la familia. En ella imprimieron el libro conmemorativo de los 30 años de la Feria del Libro de Bogotá, creación de Valencia, su director los primeros nueve años.



Hace rato la pareja escuchó en Viena a la Orquesta Filarmónica, también batuteada por Karajan, tocando la Novena con el coro MusiKverein, del cual fue miembro Jorge Daniel, hijo de la pareja.



Ella le da las gracias a la Providencia por haber visto en acción al famoso director judío; su poeta, ateo gracias a Dios, visitó por curiosidad el cementerio libre de Circasia, Quindío.



A los dos les arranca una cierta sonrisa lo que dijo el comediante norteamericano George Carlin sobre Beethoven: era tan sordo que creía que era pintor. O esta broma de sir Thomas Beecham: “El tercer movimiento de la Séptima sinfonía de Beethoven es como un montón de búfalos saltando por ahí”.



Otro amigo de la pareja, no era sordo sino ciego: Borges. Cuando Valencia fue alcalde de Medellín lo invitó. Durante tres días su mujer fue el lazarillo de Borges y de su esposa, María Kodama.



He contado la anécdota, pero no mientras escucho la Oda a la alegría: próximo a aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, Borges le dijo a su vecina Beatriz: “Si muero en un accidente de aviación, seré famoso como Gardel.



Y como el beso es una especie en extinción, la pareja no se da los buenos días ni las buenas noches, sino los buenos Beethoven y los mejores Mozart.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com