Vestido de pontificar

Parece que entrevistarse con el papa Francisco en el Vaticano es pan comido. Hace poco recibió al candidato Rodolfo Hernández. Modestamente, creo haber hecho méritos para que me reciba, pues cuando estudié para Papa en el seminario, padecí los mismos jurásicos votos suyos de pobreza, castidad y obediencia.



En su momento, el cardenal Bergoglio se encartó con el dueto Uribe-Santos. Más recientemente, el candidato Petro lo mareó con su prosa de culebrero. El candidato recibió el ‘nihil obstat’ de quien intercambia wasaps con el Espíritu Santo. Ese aval en el país del Corazón de Jesús vale oro.

El ingeniero Hernández le llevó al Papa café santandereano, sombrero vueltiao, hamaca y libro. Sus paisanos sospechan que le llevó cocadas de Girón y panela producida por su nonagenaria madre en Piedecuesta.



A pesar de lo desabrochado y loco que es –‘loco’, le dice su mamá por meterse en política–, el millonario constructor le ninguneó afrodisíacas hormigas culonas. Sospechaba que la Guardia Suiza se las habría decomisado porque Francisco practica la castidad.



Otras figuras de la farándula política como Fico Gutiérrez y David Barguil ya chulearon al pontífice. Fico fue su anfitrión en Medellín. A lo mejor le preguntó en su despelucada jerga que lo lleva a vosear hasta al gato: “¿Oíste, vos, Pacho, es bacano ser Papa, parcero?”.



Mencionaré otros méritos míos para visitar al pontífice en su ‘sancta sanctorum’. He estado a una jaculatoria de distancia del propio Francisco y de Juan Pablo II cuando visitó Armero.



A Francisco lo vi pasar en su visita a Medellín en 2017. Pensaba regalarle ‘Café Montebello’ producido en mi pueblo, y afrodisíacos aguacates del municipio. Por culpa de su agenda me perdí de coronarle una medallita.



Quería invitarlo a escuchar melodías en el Café Alaska, de Manrique, el vaticano del tango, y a conocer dos monumentos que tiene Gardel en la Bella Villa. No pensaba mentirle con que tengo un pedazo del avión en que se mató el Zorzal. Me perdí de contarle que visité a Carlitos en su mausoleo del cementerio de la Chacarita y que le dejé un cigarrillo encendido en la oreja.



Que no falte mi vieja cantaleta de que caminé al lado de Borges en La Candelaria. Por lo anterior, quedo a la espera de que la Nunciatura me informe cuándo debo encargar mi pinta de pontificar para visitarlo en el Vaticano.



ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlook.com



