Ven, no tardes tanto

Me dio un ataque de ternura decembrina al ver imágenes del alcalde Peñalosa saltando con fluidez de acróbata del Circo del Sol por encima de las obras del tardío metro bogotano.



“Habemus metro”, grité desde mis adentros parodiando la fórmula vaticana para anunciar, urbi et orbi, que hay nuevo inquilino en la butaca del sucesor de Pedro.



Todo nos llega tarde, hasta el metro, me provocó recitar con Julio Flórez, que ni siquiera alcanzó a imaginar la existencia de ese “ascensor acostado”, como lo bautizó uno de los primeros usuarios del de Medellín, que acaba de apagar las velitas de los primeros 23 años de labores. Siento por el artefacto el mismo amor que se siente por los zapatos viejos, para seguir citando versos ajenos, a riesgo de convertir esta columna en una casa de citas.



Claro, sin las impajaritables matas que suelen poner a la entrada de dichos establecimientos, en los que los infieles horizontalizan el amor haciéndole pistola a la epístola de Pablo.



Creo haberlo dicho antes, aunque no con la piyama que llevo puesta, que conocí el metro en diciembre, en Estocolmo. Se produjo un caso de amor a primera vista cuando le puse la mano como si fuera un bus... y me obedeció.



Ese cachivache y su nada carnal la nieve fueron lo que más me impactó del primer mundo. Más que el Nobel a García Márquez. Al fin y al cabo, al fabulista lo podía llevar siempre debajo del sobaco, reencarnado en sus libros. El metro y la nieve, los suecos no me los dejarían sacar.



Hace casi cincuenta años, cuando llegué en busca del sueño-insomnio bogotano, el deslumbramiento corrió por cuenta del trole, un bus con cargaderas que ya es carne de nostalgia.



Ese estupor viejo se ha repetido por cuenta del alcalde Peñalosa y su visita a las obras. Como empezando año es lícito exagerar, me pareció ver a Armstrong saltando sobre el cielo lunar antes de proceder a robar piedritas para indagar de qué está hecho el vecino.



Bien por el metro y por el atirantado TransMiCable a cuatro manos, que les lleva transporte de altura a miles de sureños bogotanos y les ahorra tiempo. A fin de cuentas, los peores y más estériles momentos del Homo sapiens moderno son los que pasa embutido en un bus.



Tranquilos, usuarios futuros del metro, que “los mejores días están por llegar” con esta solución que cojea pero que llegará, como el Niño Dios. Ojalá el metro no tarde demasiado.



www.oscardominguezgiraldo.com