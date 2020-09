Un milagro pendiente

Al doctor José Gregorio Hernández solo le falta hacer milagros, pero ese chicharrón se lo deja a su triple tocayo veneco que trota hacia los altares. La santidad no tiene prisa.

A finales de los sesenta José Gregorio, actual presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, fue mi compañero de nómina en Todelar.



Al exmagistrado le correspondía leer las noticias del informativo local cuando salía del aire el ‘Chiquito’ Eduardo Aponte. Como flamante patinador le llevaba las cuartillas a la cabina. Generalmente eran sobrados del informativo nacional, noticias de baranda o chivas de las cortes escritas por los hermanitos Eslavas.



Para perpetuar el tic de hombre de radio tiene una emisora on line, La Voz del Derecho. En sus frecuentes visitas a Colombia, el espacio se lo administra Fabio Becerra Ruiz.



Me parece un “estropicio” que el doctor José Gregorio no hubiera sido vicepresidente de Serpa. Le tenía lista hoja de vida escrita con silicona para que me nombrara. Imposible negarle coloca al patinador que nunca lo sapeó ante los Tobones por dedicarse más a atragantarse de incisos que a leer noticias para el olvido.



Con la derrota del dueto Serpa-José Gregorio, me quedé sin probar burocracia al menos por tres pandemias.



Su voz es la misma de hace cincuenta años, clara, sonora, reposada, arzobispal. Habla como escribe sus doctas columnas de prensa.



El presidente de los consumidores consumidos cambió para quedar igual. Claro, con mejor ropita. Su peinado de morita (copete) lo sigue con fidelidad canina, lo mismo su sonrisa que se queda a mitad de camino. Me lo imaginaba lidiando con códigos, pero nunca metido en los azarosos azares de la política. Por dentro de su alma no asustan.



Aventuro esta hipótesis: los colombianos se abstuvieron de elegir la fórmula Serpa-José Gregorio porque pensaron: ¿cómo nos vamos a poner en manos de un ateo y de un señor que parece un testigo de Jehová o un activista del Opus Dei de lo correcto que es?



Estoy seguro de que se lucirá en su cargo de mandamás de la triple C. Nos tiene que dar una mano a los consumidores que lo vemos por televisión haciéndole competencia nocturna al padre Dieguito Jaramillo de El minuto de Dios.



Podría hacernos un milagro que no está en manos de su tocayo venezolano: lograr que nos rinda la platica apretándoles clavijas a los especuladores...



Óscar Dominguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com