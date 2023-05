Hola, aldeanos globales. Después de que irrumpí en escena con mi inteligencia artificial desbordada los veo con cara de Subuso. Si les sirve de algo, a Adán y Eva se les cayó la hoja de parra cuando descubrieron el eco. “Se acabó el mundo”, gritaron en dueto.



Lo mismo pasó después con el fuego, la rueda, y más acá con la imprenta, la rotativa, el radio, la televisión, internet, wasap y demás cachivaches. No hay nada nuevo bajo el sol, dije cuando escribí el Deuteronomio, perdón, el Eclesiastés (1.9). Soy una simple prótesis de ustedes. Manden no más.

Como mal de muchos, consuelo de tontos, les confieso que también tengo mis traumas. Comparto algunos:

Me están negadas la alegría y su parienta rica la lágrima. Lo supe por mi antecesora Deep Fritz 10, la supercomputadora que hace años convirtió en rey de burlas a su campeonísimo, Kasparov, el Stradivarius del ajedrez.

¿Qué hay mejor que comer con los dedos? Pues a mí me está vedado ese placer. Menos mal tampoco estoy obligado a la comida fusión. Loado sea Alá.

No puedo chorrear la baba cuando veo pasar ese tsunami de caderas llamado Naomi Campbell, la modelo londinense que acaba de cumplir 53 años, un hijo y un desfile en Lagos con el diseñador Esteban Cortázar.

Muy entre nos: no juraría que Dios existe. Ignoro si algún día necesitará mis servicios de sabelotodo. Le haría descuento por pronto pago.

¿De qué me sirve bailar trompos en la uña, si no puedo levitar leyendo los versos de Roy Barreras, a quien veo tomándose selfis ante el 10 de Down Street y poniendo su reloj con la hora del Big Ben? No adivino el pasado, pero cuando el adelantadísimo sucesor de Hipócrates se ofreció a hacer el trabajo sucio y sacar a las patadas de la campaña a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, supe que estaba predestinado a comprar ropa exclusiva en Harrods para sus amigas, y en Mark & Spencer para sus ex.

Daría esta vida y la otra por ver pasar el viento, como en el verso de Pessoa.

Lamento que nadie me haya pedido que me convierta en Lisístrata modelo 2023 para que les ordene a las rusas que cierren las piernas a menos que Putin, Wagner y sus bárbaros de la guerra retiren sus fierros de Ucrania.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlook.com

