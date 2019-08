Tiempo de seminarista

El 28 de agosto, día de san Agustín, había opípara comida de fraile para todos en el seminario de La Linda, a una jaculatoria de Manizales. Echaban la casa por el campanario y el púlpito al mismo tiempo. Misa de dos yemas. En latín y de espaldas al respetable público, claro.

Había recorderis de la regla del obispo de Hipona, hijo díscolo de Mónica, que dejó colgada de la brocha a su novia. Leíamos sus Confesiones. En alguna parte le pide a Dios la castidad, “pero no ahora”.



Modestia, apártate, pero siempre sobresalí en latín, preceptiva literaria y ortografía. Las calificaciones llegaban a lomo de flota Arauca cada mes a nuestras casas.



Como Dios hace las cosas bien, fui llamado, no escogido. Me alcanzó para foto con el hábito agustiniano. En una redada teológica nos reclutó en Aranjuez el padre Iván.

Nos fue bien a esos pichones de frailes: no nos tocaron curas pedófilos. Cero acosos en una época en la que ver la sota de bastos, o las montañeras de La Linda, nos alborotaba la bilirrubina sexual que después convertíamos en carne de confesión. No se podía pecar ni con las ganas.



Las mamás soñaban con tener, mínimo, un cura en casa. Si llegábamos a papas, mejor. Aunque sospecho que más que papas, las madres querían desembarazarse de los que jodíamos demasiado.



No me aburrí en el seminario. Sospecho que las bases recibidas nos ayudaron a transitar por este acabadero de ropa que es la vida. Por lo pronto, nunca he tenido la casa por cárcel.



En el seminario nos alimentaban la devoción por escribir. Y la pasión por el cine. En las noches de película, una mano ad hoc se encargaba de tapar los besos que se daban Joaquín Cordero y Ana Luisa Pelufo en una de las tantas películas mexicanas que veíamos. No había que darles materia prima a los seminaristas para sus sueños eróticos.



Es de san Agustín aquello de que la riqueza no está en tener mucho sino en necesitar poco. Me ha ido tan bien en la vida que nunca conseguí plata. Decidí no hacer billete desde que leí que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico se salve. A lo mejor, el cielo sea un buen parche para pasar la eternidad.



