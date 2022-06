Tardío ‘mea culpa’ del borracho

Apreciado ahijado, salud.



En la misma fecha, 20 de mayo, el mundo celebra el día de las abejas y de los borrachos. Me apena con las abejas, que han contribuido a la seguridad alimentaria del mundo desde un semestre antes de la invención del reloj.



(También le puede interesar: Bostezo dominical)

Y tengo pena contigo desde cuando supe que llegué ‘jincho’ a tu bautizo. Me enteré de la cristiana responsabilidad que entraña ser padrino cuando les coqueteas los cincuenta años. Ya eres padre y padrino. Ojalá conduzcas por el buen camino a tu prole y a tu ahijado.



Tus padres hicieron bien la tarea. (Sus nombres “sí los sé, mas no los digo” para no desprestigiarlos. Solo diré que tu taita fue uno de mis primeros maestros en el oficio con el que me he ganado los garbanzos).



Ellos hicieron de ti un ciudadano ejemplar. Lástima no tener velas en tu formación. A estas alturas de mis arrugas, poco tengo para aportar.



Salvo un trasnochado mea culpa y una sugerencia que ojalá las autoridades competentes avalen: como el Día del Padre se corrió por las elecciones como quien corre un mueble viejo, propongo que el 19 de junio sea el día del ahijado. O del padrino. O de los dos. Como ves, no soy un garufa, un caso perdido.



Te encimo otras pautas: jamás les impongas a tus hijos religión, política ni equipo de fútbol. Salvo que sea el verde Atlético Nacional.



A manera de tardío regalo para ti, te cuento que dejé ese jijuemíchica buscapleitos licor oficial que me impidió gozarme tu duchazo bautismal. O, mejor, el trago me dejó a mí.

También me han dejado otros pecados capitales y no capitales. Uno se va volviendo virtuoso muy a su pesar. Por ejemplo, la castidad llega cuando esas presas con las que antes te divertías, ahora cuelgan sin norte, sur, oriente ni occidente.



Y como el día de gastar se gasta, termino este doloroso mea culpa por mis excesos etílicos antañosos compartiendo contigo el recetario de vida que les dejo a mis hijos a falta de apartamentos en Anapoima, Cartagena o la Costa Azul: convierte el estrés en capital, perdona y encima olvido, vive con lo que tienes, sé agradecido, no juzgues, no esperes nada de nadie, comparte, vive a la penúltima moda, llega media hora antes a todo. Y ni dormido pronuncies nombres de mujeres...

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

oscardominguezg@outlook.com

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)