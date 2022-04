Sobrevivir en Bogotá

Este escueto manual de supervivencia está dirigido a los nadies y las nadies, a los mayores y mayoras, a todos, todas y todes, a tod@s los que llegan detrás del sueño bogotano.



Don Quijote decía que el agradecimiento enaltece ante todo a quien lo da. Empeñado en sacar mi mejor versión, a manera de acción de gracias con Bogotá compartiré mis experiencias cuando aterricé en la helada capital de los cachacos.



Muchas de mis sugerencias para sobrevivir ya no son viables. Lo siento. Les tocará a los interesados adaptar el manual a las circunstancias actuales.



Andábamos sin hoja de vida y sin metas para caminar ligeros de equipaje.

Practicábamos eso que llaman el aquí y el ahora. Con este truco nos poníamos a salvo de cualquier impertinente ofrecimiento laboral. ¡Que trabajen los vagos!

Los ilusos de entonces les debemos a los teléfonos públicos que el almuerzo no estuviera siempre embolatado.



Cuando el teléfono al que alguien llamaba estaba ocupado, devolvía la moneda.

Nosotros les poníamos chicles a las ranuras donde se iban acumulando las monedas que luego retirábamos, previa mirada en todas direcciones para evitar que nos cayera la ley. Con ese minibanco de bolsillo financiábamos el diario yantar y el regreso al cambuche en el remoto sur. Espero que si hay delito en esta trapisonda telefónica nos cobije la colombianísima práctica criolla de la prescripción a la que recurren los malandros para seguir siendo honrados.



Recuerden los advenedizos que siempre habrá familiares y amigos a quienes podemos caerles cuando el hambre apremia. La clave está en rotarlos para no aburrirlos.



En los pies llevábamos una especie de Waze que nos conducía a almacenes de cadena donde regalaban muestras alimenticias. Elogiábamos las degustaciones “con cierto ritmo y en cierta proporción”. Dignidad ante todo.



Se vale tener actualizada una lista de amigos y familiares hasta el nonagésimo grado de consanguinidad a los que se puede visitar o escribir para sablearlos. Un amigo tenía una novia que le giraba semanalmente. Como el amor es eterno mientras dura, esta financiación también terminó.



Yo le escribía a mi madre lacrimógenas cartas en demanda de apoyo. La práctica terminó cuando una hermana que interceptó una de las cartas me envió todos sus ahorros a cambio de que “no le vuelvas a pedir plata a mamá”. No lo volví a hacer. Mejor regresé a las piedras del fogón casero...

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

