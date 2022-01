Silencio de luz

Cargo con una gran frustración: no pude hacer las veces de guía de Jorge Luis Borges cuando visitó la sede del Instituto Caro y Cuervo en el barrio de La Candelaria.



El entonces director Ignacio Chaves me hizo el cajón, y le sirvió de lazarillo al “último delicado”, que se sintió visitando La Alhambra.



Para mejorar mi currículo suelo repetir que me topé al memorioso de Buenos Aires a la salida de una visita al presidente Turbay. Le monté la perseguidora calle 10.ª arriba.

Cual raponero de la décima, estuve atento para salir corriendo en caso de que se le cayera una exquisita ironía, un sarcasmo, cualquier incorrección política.



En enero, mes en que nació y murió (4 y 6) Luis Braille, creador del sistema que les permite a los ciegos leer y escribir como si tocaran un nocturno de Chopin, sus colegas privados de luz le prenden velitas de admiración. El método braille de Borges se apellidaba Kodama.



Mi amigo José Gabriel Cuéllar prefiere la palabra ciego a invidente desde que llamó por teléfono a una oficina en busca de chanfa.



José Gabriel le explicó a su interlocutor que era invidente. “¿Indigente?”, le preguntaron. “Invidente, ciego. ¡Sordo!”. No hubo coloca.



Para el rebusque del vil metal José Gabriel juega torneos de ajedrez. Pero el más exótico de sus oficios ha sido el de celador...



Tanto José Gabriel como 3,5 millones de discapacitados tienen colega por quién votar en las próximas elecciones. Se llama Juan Sebastián Ortega, quien aspira a un escaño en la Cámara, donde proyecta desplazar a los ‘Teodolindos vote sí’ que en el mundo vegetan.



Por física lagartería, estoy buscando a dos bellas amigas ciegas, mellizas, para implorarles el votico por Juan Sebastián. Se llaman María Luz (¿qué hay detrás de un nombre?), magíster en literatura latinoamericana, y Vicky, profesora de catequesis y locutora de radio.



María Luz y yo estudiamos francés en la Alianza del centro. El profesor Noé Adarme nos tenía traduciendo canciones de Patricia Kaas y de Jacques Brel, quien le dice a su traga en una desgarradora canción (No me dejes): “(...) seré la sombra de tu perro”.



Mientras esperábamos el bus en la avenida 19, María Luz, experta en Silva, recitaba los sonetos de Borges sobre el ajedrez: “¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza...?”.

Candidato Ortega, suerte con la curul.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

