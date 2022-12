Si la espada no aparece

Entre gallos y medianoche suelo preguntarme qué habría pasado en Colombia si la espada de Bolívar no aparece el 7 de agosto, día de la posesión del presidente Petro.



Para empezar, el presidente Duque, señora, familia y mascotas todavía tendrían casa, carro, beca, alhacena y bar gratuitos.

Seríamos menos duchos en nocturnos de Chopin y de Luis A. Calvo interpretados al piano por Teresita Gómez, quien salvó la patria los 30 minutos más largos de nuestra historia. (El 13 de mayo la Virgen María no solo bajo de los cielos: ese día, del 2023, Teresita cumple 80 años. Pilas, presidente Petro).

Sin espada, se habrían vuelto millonarios los dueños de restaurantes como La Puerta Falsa, ubicado al lado de la Catedral. No se pierdan la aguapanela con todo que tomaban los ministros antes de hacerse regañar en Palacio por el presidente Lleras Restrepo.

Los palomas de la plaza de Bolívar habrían condecorado con sus etcéteras fisiológicos a decenas de ilustres cabezas. No solo la estatua de Bolívar.

Si no aparece la espada, los españoles, amantes de esa arcaica institución llamada monarquía, habrían tenido que llamar al defenestrado rey Juan Carlos, mientras les devolvíamos al titular, Felipe II, quien se abstuvo de inclinar su real testa ante el histórico fierro.

Sin espada, Philipe, cocker, y Tequila, golden retriever, no serían los primeros perros de la nación; tampoco en Palacio estarían preparando delicias gastronómicas cordobesas como viudo de bocachico, sancochos de iguana o de icotea, ponches, dulces de ñame, leche y papaya.

El mundo hispánico se estaría perdiendo la forma como el presidente Petro arrastra con sevicia las consonantes finales. Un ejemplo: impuntualidadddddd.

El César de turno no habría convertido la impuntualidad en otra de las bellas artes. (Por impuntual, que Petro no espere invitación a corrientazo con cargo a “mi flaca bolsa de irónica aritmética”).

El verbo chambonear, de estirpe lopista, sinónimo de ensayar, no habría tenido una segunda oportunidad sobre la tierra.

Nos habríamos perdido el mazamorreo de caderas de la primera dama, Verónica Alcocer, ducha en porros que bailó en el lagartísimo besamanos palaciego la noche de la asunción de su marido.

Las lenguas bravas de la parroquia pronostican que el 7 de agosto de 2026 Petro le entregará las llaves de Palacio a su protagónica mujer. Será como pasar el poder de los zapatos Ferragamo a los bolsos Louis Vuitton.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

oscardominguezg@outlook.com

