San Pedro, tuitero

Si a palo seco san Pedro era una fiesta, con Twitter se habría divertido cantidades. Espero no calumniarlo –demasiado– si imagino algunos trinos que habría lanzado como primer vicario de Cristo, o sea, la cuota inicial de todos los papas:



No me explicó por qué Jesús nos escogió para que fuéramos la primera línea de sus afectos. Solo nos dictaba la pesca. Poco entendíamos sus parábolas. Menos mal el Espíritu Santo nos dio una mano e iluminó la mollera de todos nosotros.

Falso que las suegras sean mamás sin poesía. La mía era un encanto. Por eso el Maestro la curó de la fiebre con solo tomarla de la mano. Dios me regaló primero una bella esposa porque “no es bueno que el hombre esté solo”. Después me deparó la castidad. Me iba mejor cuando le respiraba en la nuca a mi nazarena.

Fui el primero en reconocer su mesianidad. Pero Jesús se puso seriote cuando le conté un chiste que circulaba a sus espaldas: ¿Cómo creer en una persona que ni siquiera sabe nadar y prefiere caminar sobre las aguas?

No podía ver un morrito porque se subía en él y se dejaba venir con bellezas como el sermón de la montaña o el padrenuestro. Y eso que jamás escribió. Salvo en el episodio de la mujer adúltera. Cuando fuimos con Juan a curiosear, el viento había borrado todo.

Ojo que el mentiroso tiene que tener muy buena memoria. Lo digo yo que negué tres veces a Jesús antes de que el gallo cantara dos veces.

No me pregunten si vi al Maestro deslizándose por una ventana para perderse en un burro rumbo a no sé dónde. Solo me consta que se les perdió tres días a sus padres, que lo buscaban para que entregara algunos pedidos de la carpintería. Tampoco me pregunten si se entendía con María de Magdala, tan bella que provocaba creer en Dios.

Me calumnian quienes afirman que por culpa mía se agotó el vino en las bodas de Caná. Solo diría que era mejor el vino que se acabó que el de Jesús. Pero mejor que todos fue el que tomamos en la última cena.

Cuando el Maestro me dijo de sopetón, sin anestesia: Tú eres Petro, perdón, Pedro, quedé pagando escondederos a peso. Con semejante misión agoté las existencias de valeriana que encontré en el mercado.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguez@outlook.com

