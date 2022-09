Rufino José por un rato

Este pecho conoció el mismo día a Jorge Luis Borges y a Ignacio Chaves, director entonces del Instituto Caro y Cuervo, que cumplió 80 años el 25 de agosto.



Como Borges cumple el 24 del mismo mes, de una pedrada mato dos pájaros: me despierto y felicito a Borges y a la gente del ICC que perpetúa el legado del dueto Caro y Cuervo. También felicito a Ignacio Chaves, separado del cargo por no saber un carajo de administración.



El día que conocí al memorioso de Buenos Aires, lo he dicho antes con otra ropa, ganas me dieron de atracarlo con la urbanidad de Carreño en la mano: “Don Jorge, por favor, bájese de los versos que lleva encima: la bolsa y la vida son todos suyos”.



Primero Borges se dio su baño en Palacio con el presidente Turbay. De allí salió para la sede del Instituto, dos cuadras arriba, donde nació Cuervo. Chaves le describió la vieja casona.



Cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Cuervo en París (1911), los directivos del ICC dieron licencia escrita a los que quisieran para llevar los nombres del casto filólogo, lexicógrafo, humanista y erudito bogotano que era de misa y comunión diarias.



Durante 24 horas fui Rufino José Domínguez. Me sentí bien usando los nombres de quien tenía el idioma por patria. Ojalá el castizo y casto señor Cuervo no se haya revolcado en su tumba parisina.



Por un día, me declaré ducho en sánscrito, griego, latín, árabe, gótico, italiano, francés, alemán, valaco, sardo, vascuence, asturiano, chibcha, quechua, entre otros idiomas y dialectos con los que este santo varón mantuvo relaciones incestuosas durante sus 67 años de vida.



Cómo será de santo que le reza hasta el “terrible muchacho” Fernando Vallejo, ducho y hacha en el idioma que a muchos nos sirve de herramienta de trabajo. “A san Rufino José Cuervo se le puede rezar pues con devoción y pedir con confianza”, escribió Vallejo en su libro El Cuervo blanco.



Estos días nos recordaron que el fundador del ICC fue el presidente López Pumarejo. Su hijo Alfonso atribuyó la muerte de Ignacio Chaves al hecho de haberlo marginado de la conducción de la niña de sus ojos “por su inexperiencia en la administración de empresas”.



Confundieron el Instituto con una fábrica de gaseosas. La ironía es de López. Le pongo papel carbón.

