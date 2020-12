Preguntas del Niño Jesús

No habría sido el gallo para ser el padre de Jesús. Me erizo de solo imaginar el calibre de sus preguntas. A los doce años les daba sopa y seco a los doctores de la ley.

Si todos los niños hacen preguntas que dejan estupefactos a sus taitas, ¿cómo serían las que les formulaba Jesús?

Los evangelistas son avaros al hablar de su niñez. Aprovechando la coyuntura navideña es fácil imaginar los interrogantes que les planteaba a José y a María:



¿Por qué no me parezco a mi papá ni al rey David, mi antepasado, al que conozco por los retratos hablados que escucho en la sinagoga?



No me gusta ser hijo único. ¿Con quién hay que hablar para tener un hermanito? Me hace falta tener con quién pelear, perdón, jugar.



¿Es verdad que el Niño Dios es el papá de uno como dice Melquisedec?

Mamá, ¿ese regalo que le vas a dar a la tía Esther no es el mismo que te dio la tía Débora por Janucá el año pasado?



¿Es cierto lo que dicen los niños en la escuela que papá José es muy buena persona pero muy mal carpintero, incumplido, además?



¿Cuándo van a respetar en esta casa el libre desarrollo de mi personalidad?

¿Será que no puedo pecar ni con las ganas por ser quién soy?

¿Mami, por qué nací aprendido?



¿Eso de los Reyes Magos y de la estrella de Belén no es como un cuento chino?

En casa de herrero, azadón de palo. ¿Por qué papá nunca me hace ni siquiera un camello si la madera sobra en el taller? ¿O la lúdica no se hizo para mí y todo se me irá en parábolas?



¿Es normal que me sienta un niño completamente distinto a los demás de mi tribu?

¿Por qué el eco me responde cuando digo algo?



Mami, ¿cuánto hace que no vamos donde la abuela Ana que hace un dulce de dátiles delicioso?



¿Este rey Herodes no es más malo que la comida de la cárcel? Menos mal un ángel dateó a papá en sueños y los que se abren.



Mamá, ¿tú eres de las que en Janucá suelen comprar cosas necesarias que no necesitas, como dice una galileita tan sexi que provoca creer en Dios?



¿Por qué que a veces me despierto con el complejo teológico alborotado y pienso que soy Dios?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO