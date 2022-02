Periodismo por ósmosis

Con la venia de la sala, aprovecho la jurisdicción de febrero cuando los periodistas nos damos coba, para revelar detalles de mi exquisita educación como reportero. La intención es devolverle a la sociedad parte de lo que me ha dado. Me alquilo para asesorar candidatos.



Para ahorrarme el vale del siquiatra de la prepagada decidí indagar cómo surgió mi pasión por teclear cuartillas. Encontré la explicación en el binomio sobaco-periodismo. Extraña forma de amor a primera vista con el que sería mi futuro rebusque.



En el sobaco solía poner los periódicos que vendía a los parroquianos de la misa dominical en La Estrella, Antioquia.



Como la suerte y su pariente rico el azar han estado de mi lado, los libros me han perseguido. Me refiero a los que nos prestaba la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

En unos carros que recordaban los de las películas de bandidos, las novelas llegaban a la cuadra. ¡Iban y volvían por ellas! Oh, tempora, mis amores.



Cuando fui seminarista me tocaba barrer la biblioteca del Colegio Apostólico. Y lea. Porque solo hay dos formas de aprender a escribir: leer, leer, leer y escribir, escribir, escribir. A mis padres, que pagaban la cuenta, les contaba en verso cómo iba en mis teologías y latines.



Tampoco diré que he sido un lector desaforado. No se dirá de mí: brutos, qué lector este tipo. Ojalá.



En el seminario de Manizales estudiábamos español todos los días. Si no confundo un adverbio con una tractomula, se lo debo a las clases recibidas. De contrabando leía el diario La Patria. Desde entonces me encarreté a perpetuidad con el olor de los periódicos.



Como Dios me llamó pero no escogió, ahorqué el hábito agustiniano y terminé estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia. Batí récords: estudié cuatro semestres, no gané ninguno. Deserté de la U. con el tres raspao que me regaló el profesor de literatura. Ese es mi diploma de grado.



Con todo este bagaje desembarqué en Todelar-Bogotá, donde completé mis altos estudios de periodismo en la sala de teletipos leyendo cables de las agencias internacionales y chupándoles rueda a los Pardos, Giraldos, Pulidos, Laras y Zamoras.



Y aquí voy como eterno aprendiz de periodista. Amo tanto mi destino que si volviera a nacer sería... jardinero para confirmar si tenía razón el chiquito Napoleón cuando dijo que le faltó hablar más con el jardinero.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

