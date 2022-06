Perfil del suegro

A los suegros ningún yerno les sirve. Siempre se imaginan que les tocará mercar para las dos casas, como le sucedió a Belisario Betancur cuando se casó con doña Rosa Elena Álvarez.



Ya que el Día del Padre se aplazó este año para cambiar de inquilino en Palacio, aprovecho para evocar a don Eleázar Duque, mi suegro, de Marinilla, el Vaticano del conservatismo paisa.



Consideraba que celebrar día del padre o de la madre era una solemne pérdida de tiempo. Como los suegros también somos gente, en su memoria, propongo crear el día del padre-suegro...



Era tan íntegro que cuando los gamonales del pueblo le exigieron que les regalara el año a sus hijos maquetas, prefirió colgar la tiza de maestro. No le conocí la sonrisa. Serio, severo, practicaba a rajatabla la trinidad paisa del trabajar, trabajar y trabajar.



Nunca sacó vacaciones para evitar que se dieran cuenta de que no hacía falta. Hizo una excepción: un día empacó a los cuatro hijos de su segundo matrimonio y los que se van a conocer el mar. Concluido el periplo, cerró a perpetuidad la tienda de la diversión.



Practicó aquello de que para ser feliz hay que tener una buena mujer y una buena exmujer. Se casó primero con Clara Correa, de Fredonia, Antioquia. Convertido en viudo o soltero cero kilómetros, repitió epístola con Fabiola Ochoa.



Cero vanidades. El próspero comerciante nunca tuvo carro. “Soy Eleázar Duque con carro y sin carro”, decía.



Godito y católico de amarrar en el dedo gordo, era de misa y comunión diarias. Solo temía tener que “darle cuentas al Creador”.



Aculillado lo visité en su casa de Medellín para pedirle la mano y demás presas de su hija. No encontré el camino para presentar el pliego petitorio. Cuando sus hijas asumieron que el pusilánime novio había redondeado la faena, llamaron a manteles.



“Ese señor se va burlar de nosotros”, les dijo. No me burlé. Con su hija ennietecemos y seguimos “persiguiendo el sol”. Informales como él, nos casamos sin fiesta. Como era incrédulo a morir, le enviamos copia de la partida de ‘mártirmonio’.



Años antes, mi suegro había asistido al casorio de su hijo Gabriel con la mujer de todas sus vidas, Marion Mildenberg, recientemente fallecida. Descansen en paz y en grata compañía suegro y espléndida y generosa nuera que “daba una mano, dos manos todas las manos”. Don Eleázar no tuvo que comprar mercado para dos matrimonios...

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

