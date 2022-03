Oficios soñados

No pierdo la esperanza de que me llamen de alguna firma encuestadora a preguntarme por quién voy a votar. En Lecturas Dominicales de este diario incluyen la siguiente inquietud en su cuestionario: “Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?”.



(También le puede interesar: Vidas para lelos: Julio y Gabriel)

Como de pronto tampoco me llamen a hacerme la pregunta, decidí responder cuáles oficios me habría gustado desempeñar como modus ‘comiendi’. Incluiré algunos que no me suenan.



Definitivamente, el de Dios no porque el camello demanda trabajo de eternidad a eternidad, de sol a sombra. Además, como dijo alguien, Dios pierde su tiempo fabricando estrellas porque el ‘bobo sapiens’ siempre estará craneando guerras inútiles, y perdón por el pleonasmo.



Gozaría ganándome la vida inventando voces sonoras como pleonasmo, hipotenusa, cáspita o Quemuenchatocha. La voz ‘colibrí’ está en el diccionario, pero no en esta acepción: “Circo del sol con plumas”.



En mi agenda de piernipeludo, figuraba ser interior derecho del Atlético Nacional. Algo pasó camino de Damasco y terminé de aplastateclas.



No le perdono al inventor del ajedrez que me haya madrugado a crear semejante tsunami de belleza para un reyezuelo que finalmente le puso conejo porque no tuvo con qué pagarle la cuenta.



Definitivamente, no envidio ni poquito a Eróstrato, que incendió un templo porque su vecina no le daba ni la hora. Todo porque tenía más sexapil un policía acostado.



“Erostratico, mijo, le habría dicho: todos tenemos nuestro tumbao. Descúbrelo, o deja que esa vieja que te castiga con su desdén se pille tu encanto. Alguien dirá algún día que el bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que lo hacen bien”.



Como el policía de la esquina era amigo de todos en la cuadra, soñaba con ser uno de ellos.



Me habría encantado ser monje de los que se ganaban la papa y la inmortalidad, camándula en mano, transcribiendo libros antiguos. O como exorcista: diablo que enfrentara, diablo que sacaría corriendo.



No fue hecho para este moreno el oficio que consiste en seguir un partido de fútbol o de cualquier otro deporte mirando a la tribuna, de espaldas al terreno de juego. Gracias, prefiero vivir.



“Y ya terminar por hoy”, como decía el pastor Darío Silva al despedir su noticiero Lambicolor, repetiré que me gusta tanto el periodismo que si volviera a nacer sería jardinero...

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)