No ha sido fácil, pero lo vamos logrando. Gracias a la pandemia, los machos hemos descubierto el encanto de los oficios domésticos, incluido el de lavaplatos. Mientras se lava la loza se pueden pensar pensamientos creativos. Es una especie de billar o yoga a base de agua y jabón. Desestresa.

Cuenta Oriana Fallaci que la primera ministra israelí Golda Meir practicaba el embellecimiento lícito de los trastos. Para exonerar a su empleada de camello adicional, “Golda se puso a fregar platos y vasos, a limpiar, a abrillantar, y no se fue a dormir antes de las tres de la mañana”, contó la Fallaci.



Más recientemente, la canciller alemana, Angela Merkel, que agarra su eterno femenino y se va después de lucirse, aclaró que no tiene empleada doméstica: “Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa todos los días”.



Pepe Mujica, expresidente uruguayo, reivindicó la importancia de los oficios domésticos y declaró a la BBC de Londres: “Para vivir preciso de dos o tres piecitas, una cocina, lo elemental; con mi compañera arreglamos en un momentito”.



Cuando Gobierno y centrales obreras tarden en llegar a acuerdos sobre lo fundamental deberían decretarse sesiones conjuntas de ‘lavoplatoterapia’. Solo así podremos seguir adelante con lo que ha quedado de país después del tierrero vivido.



Hace unos meses el excandidato Humberto de la Calle sorprendió con un taquillero trino: “Acabo de terminar de lavar platos. Lucha por la igualdad de género compromete a todos. Hombres: la pandemia debe ser aprovechada para asumir responsabilidades en el hogar”. El exministro es de los que le meten música al destino de friegaplatos. Suele escuchar mexicanas como el corrido ‘Rosita Alvirez’, que recibió tres balazos por desairar a un fulano. Menos mal, solo uno era mortal. Yo suelo escuchar ‘Gaviota traidora’ y otras guascarrileras de las Hermanitas Calle.



De la Calle se larga para España, dejando a los ‘esperanzados’ de su coalición colgados de la brocha. En dos meses regresa a ponerse al frente del chuzo. Y como la historia se repite dizque porque carece de imaginación, Juan Fernando Cristo ya lo defenestró.



Según estudiosos ‘made in USA’, las amas de casa gringas deberían ganar en promedio 75.000 dólares-año, unos 274 millones de pesos. Si viven en un sector de dedo parado, el salario subiría a 100.000 dólares, unos 365 millones. Una moraleja podría ser: retrecheros a barrer, trapear, planchar y lavar platos, sus días están contados.



ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO