No me esperen en Catar

El único canazo que he pagado en esta encarnación se lo debo al fútbol. Por jugar en la calle, el mejor cuarto de la casa, a los nueve años me metieron a la guandoca. Lancé la operación lágrima y en minutos tenía de nuevo la libertad por cárcel.



El fútbol era la religión de la aristocracia de gallinero de los cinemas de barrio. Pero ni siquiera en esa época soñé con jugar en el Atlético Nacional. Nunca me he fijado metas. He dejado que el azar trabaje por mí. Ha hecho bien la tarea.

(Claro que el metiche señor Alzheimer suele recordarme que quise crecer rápido para parecerme a Tony Curtis, que veíamos en los matinales del domingo. No me gustaba la cara de retrato hablado que tenía).

Cuando me encapriché con el balón no conocíamos el hielo. El periódico no llegaba nunca. Solo teníamos tiempo de ser felices dándole patadas al cuero.

Por el único televisor que había en la cuadra veíamos que el padre García-Herreros sacaba pobres del anonimato en su programa El minuto de Dios.

Hoy el encargado de enriquecer escasos de fortuna es el padre Diego Jaramillo, quien cada noviembre, en el Banquete del Millón, peca con las ganas mirando a las reinas recién bronceadas en Cartagena.

En reciprocidad con los buenos momentos que me ha deparado el fútbol, sugeriré mínimos aportes para mejorar el espectáculo.

Propongo terminar con el fuera de lugar que le hace perder ritmo al juego. Acabó con los “palomeros” o “güeveros”, esos avivatos del gol que tratan de pescar en río revuelto en jurisdicción del arquero.

No más empates en el fútbol. Siempre habrá un ganador así sea al cara y sello. O jugando tejo.

Por respeto a los derechos humanos que violan en Catar, no más barreras de testículos en los tiros libros. Un balonazo perdido puede graduar de eunucos a los jugadores.

Solo se podrán hacer cambios hasta el minuto 75. ¿Qué es esa guachada de meter a un tipo faltando tres segundos para irse a las duchas? Con razón se enfureció Cristiano Ronaldo.

Jugador pillado quemando tiempo recibirá tres tarjetas amarillas. Y quedará sin wasap y sin sexo por el resto del torneo.

Por último, los tiros penaltis decisivos los cobrarán el dueño del equipo o la señora del tinto. Ahí les dejo el cuero...

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlook.com

