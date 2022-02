Mascotas en elecciones

Vivo agradecido con los gatos desde que compartí techo con siete de ellos en una casa de inquilinato bogotana.



Los felinos fueron amaestrados por doña María, su ama de llaves, para que delataran a quienes llegaban acompañados de audacias femeninas. Les agradezco su silencio cómplice.



Desde que existe el Día Internacional de los Gatos, el 20 de febrero, les mando flores virtuales. Ese día de 2009 murió otro dechado de complicidad, Socks, primer gato de Estados Unidos en tiempos de Clinton.



La solidaridad de Socks, un gato recogido en la calle por Chelsea, la hija del matrimonio, consistió en llevarse a la tumba el secreto de que Mr. Bill convertía en oral el Despacho Oval de la Casa Blanca.



Un sucesor suyo, Donald Trump, jamás tuvo mascota. ‘Trump’ se llama el gato del expresidente Samper. Ninguna asociación defensora de animales ha protestado por el agravio de semejante bautizo.



Otro expresidente colombiano que tuvo que ver con los gatos fue Eduardo Santos. Era frecuente invitado de las hermanas Rodríguez Fonnegra a su casona del barrio La Candelaria. Alguna vez, Santos dejó el sombrero y otros apéndices sartoriales en el vestíbulo como se estilaba entre la aristocracia santafereña. No contaba con el gato de las señoritas Rodríguez, único ‘varón’ de la casa. El gato pateó la urbanidad de Carreño y decidió que el sombrero de Santos era el sitio ideal para hacer pipí.



Las señoritas sabían poco del kamasutra, pero el asunto de la pipisiada lo resolvieron de una manera “de veras iluminante”: retuvieron a Santos a punta de colaciones hasta que el sombrero se secó.



Admirador número uno de ellos fue primer ministro inglés Winston Churchill, quien decía: “Los gatos nos miran como sus súbditos”.



Ducho en teología y gatos es el dimitente Benedicto XVI, quien llevó a vivir a su residencia en el Vaticano a dos mininos. No es artículo de fe, pero Ratzinger habla con los gatos, contó en una ocasión el cardenal Bertoni. Por andar en esas pláticas no se enteró de la existencia de curas pedófilos en su diócesis de Múnich.



Hasta el momento, ninguno de los jijuemil candidotes presidenciales ha contado cómo barajará en asuntos de mascotas. Presidente que no tenga mascota no es de fiar. Remember Trump.



Como los votantes elegimos el mismo día presidente, primera dama y primera mascota, exigimos “luz, más luz” sobre tan sustancial asunto.

