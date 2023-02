Más misas, menos bares

Desde que estoy frente al pelotón de fusilamiento de la vejez, voy más a misas de difuntos que al bar. Frecuento más el consultorio médico que el otro VAR, ese espíritu santo pagano que nivela a los árbitros de fútbol con los papas.



No me alcanzan los dedos para contar los parientes y amigos que se han retirado a sus aposentos Tuta en la eternidad. Como uno muere algo en la gente que aprecia, me considero un morlaco “reincidente”.

De vieja data, leo primero las tiras cómicas y los obituarios del periódico. Salgo a la llanura cuando constato que no aparezco en ellos.

Cuando llega el nuevo año me comunico con la Cooperativa encargada de administrar mi seguro exequial. Estoy listo a pagar la cuenta, incremento incluido. En una época pagaba la póliza con los servicios públicos. Era como morir por cómodas cuotas mensuales.

Sin previo aviso a sus clientes, acabaron con el sistema. Nos dejaron colgados de la brocha, una de las formas del azar. Menos mal no se cumplió lo que dice Borges en una de sus milongas: “Morir es una costumbre que sabe tener la gente”.

Si me hubieran llamado a calificar servicios en esa coyuntura, habrían tenido que hacer vaca entre familiares, amigos y los seis lectores que me quedan para cubrir los costos de mi funeral, previa escala técnica en ese moderno purgatorio que es el horno crematorio. Me habría muerto de la pena con esa vaca.

Me gusta pagar a tiempo el seguro, así el plan no incluya plañideras, esos seres necesarios que le hacen acompañamiento lacrimógeno al nuevo “fiambre”. Lloran –y facturan– por el dolor ajeno. Hermoso destino.

Claro que tengo un pendiente: vivir de tal forma que mi muerte la lamente hasta el dueño de la funeraria, según aconsejaba Mark Twain. A estas alturas, le pongo papel carbón a este pensamiento del terrible Orson Welles en la película Al otro lado del viento: Temo partir antes de poder justificar la suerte y la dicha que tuve.

Dicen que lo peor de la muerte es la morida. Veremos. No tengo afán pero tampoco me quiero perder la muerte. Me gustaría copiarme del personaje de Papini que regresó a contar cómo es la cotidianidad más allá del sol. (Aclaro que estoy tan amañado vivo que escribí estas líneas como un truco para mantener la pelona a prudente distancia…).

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@out.look.com

