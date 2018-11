Al padre Diego Jaramillo, salud.



Leo en el periódico que están abriendo una especie de sucursal del Minuto de Dios en África. Como tengo pendiente chulear un safari, cuando vaya a viajar me avisa, por favor. Me alquilo para llevarle la maleta.

Despachada la feroz lagartada, le sugiero que el jueves arranquen sin mí el 58.º banquete de millón, que coincide con los 26 años de la muerte de su gurú teológico y antecesor, el padre García-Herreros.



No creo que los incumplidos mecánicos entreguen el jet particular en el que me movilizo. O sea, no es porque me caiga mal el precario menú que suelen ofrecer ni porque mi ‘flaca bolsa de irónica aritmética’ de pensionado me impida esos lujos.



Como mi madre solía decir que soy muy generoso con lo que no es mío, les he pedido a mis amigos de la lista Forbes, de los más pudientes, que se metan la mano al dril.



Sobre todo en esta coyuntura pensada para darles una mano a los hermanos venecos, cuyo presidente está ‘maduro’ de caerse, y disculpas por el chiste de tas-tás.

Los ricos suelen hacerse perdonar el exceso de éxito jalándole a lo que llaman la responsabilidad social. Que esta vez no sea la excepción. De paso, quedarán anoréxicos, listos para pasar por el ojo de una aguja y ganar el cielo, salvo que el papa Francisco, que ya acabó con el purgatorio, suprima también el paraíso.



Si el cucutoche padre Rafael me hace el milagro de un baloto abultado, me haría presente con un contingente de pegados que coparían el viejo Salón Rojo del Tequendama, donde he estado más de una vez cubriendo banquetes del millón y soporíferas comilonas políticas.



No hay ganador de baloto que no prometa repartir plata a diestra y siniestra. Lástima que no haya estadísticas que lo corroboren.



Antes de despedirme, padre Diego, lamento que el padre Linero haya colgado la sotana. El festivo y carismático man era mi candidato único para remplazarlo al frente de la Fundación Minuto de Dios, puesta bajo su yarumaleña batuta.



Aunque el padre García-Herreros puede regresarlo al redil, milagro que aligeraría su trepada a los altares, demorada, supongo, por haber llegado en helicóptero a la cárcel la Catedral, de Envigado, en compañía de Pablo, el antípoda de su tocayo el de Tarso.