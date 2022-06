Mande usted, señor presidente

El nuevo César nos tiene comiendo afrecho en la mano. Hasta el expresidente Uribe decidió bajar de su olimpo en El Ubérrimo para ver “qué es lo que quiere el negro”.



A los únicos que no nos ha convocado el presidente electo es a los votantes en blanco. Con su venia, le recuerdo que esa franja forma parte del todos y todas, los todes y las tod@s. A todos nos duele Colombia, carajo.



Ahora, como nadie aparece como líder de la logia de los ‘blancos’, me reuní conmigo mismo, hice quorum decisorio, y me estoy poniendo a órdenes del nuevo mandamás. El viejo “mande usted...”, de incierta paternidad, tiene vigencia cada cuatro años, y describe a los genuflexos de primera línea que nos sumamos al carro de la victoria.



Y entro en funciones como líder: hilando delgadito, me late que podría quedar libre un cargo: el de poeta clandestino del Pacto Histórico, que en mi sentir ejerce Roy Barreras, seguro nuevo presidente del Senado. Durante la campaña nunca hizo bulla como versificador, pero no creo que nadie le discuta esa condición.



Con su protagonismo en los ‘Petrovideos’, el médico-poeta-político vallecauacano se ganó con creces las charreteras de futuro líder del Pacto en el Congreso.



Al dueto integrado por la vicepresidenta Francia Márquez y Gustavo Bolívar, pocón les sonó el guiño presidencial en favor de quien ha sido alfil del uribismo, el santismo y el petrismo.



Pero donde manda capitán, obedece marinero. Petro locuta, causa finita. Y ‘habremus’ presidente del Senado en el poeta Roy. “Ha sido un estratega experto en construir la paz”, ha dicho el presidente electo antes de viajar a Europa a estirar las piernas después de una feroz campaña. Que ratificó la vieja lección: el todo vale para ganar. El pecado está en dejarse pillar, como sucedió en los ‘Petrovideos’.



Debo reconocer que llegué a la poesía de Barreras tarde y de chepa. Leyendo sobre el dirigente vallecaucano descubrí que tiene su prontuario de poeta, “esos mentirosos que siempre dicen la verdad”.



Como líder de la bancada de los votantes en blanco, pido todo el apoyo para Barreras. El hombre que escribió en una sola noche un poemario titulado Que la paz sea contigo no nos puede fallar. Que no cuelgue la lira. Tiene todo el bagaje para servirles a dos señores: la poesía y la política.

ÒSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlook.com

